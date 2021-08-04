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美前國務卿蓬佩奧：川普政府努力實現地區航行自由　批拜登太軟弱

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調，台灣從來不是中國的一部分。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

前川普政府、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾多次聲援支持台灣，也常抨擊中國在疫情爆發初期的作為失當。蓬佩奧3日接受美國電視台訪問時，更直接公開強調，台灣從來就不是中國的一部分。

根據美國福斯新聞（FOX）專訪報導，蓬佩奧3日抨擊拜登對中國的政策太過「軟弱」，根本不能確保能對中國共產黨施加真正的壓力，相較之下，前川普政府對台灣授權軍售，將MQ-9收割者偵察機和F-16戰機賣給台灣，讓台灣能防衛自己的國家，還在中國增加台海軍事活動時派遣軍艦，努力實現地區航行自由。

蓬佩奧說，「當中國把統一掛在嘴上……好吧，那就是錯誤的，台灣從來不是中國的一部分，那時我們不允許他們能不用面對任何風險，就講出這種論調，我們得認真對待這些事。」蓬佩奧接著說，虛弱時就會產生風險，一旦對手認為他們可以凌駕其上，那更是真正創造了風險，然而，「當你強大起來，你清楚使用這些立場論點，而且背後做好有力的準備，就像川普政府一直做的一樣，當你具有強硬力量，能保障美國自由的時候，對手就會注意到這點。」

另外，蓬佩奧也在專訪中提到，他認為應該讓中國對於新冠病毒的起源負起責任，有很多方法可以實現這點，而拜登卻未能做到，甚至看起來拜登政府不打算朝向這方面前進。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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