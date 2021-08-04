全台熱血瘋奧運　這位媽媽卻只有心痛！沒發生這事故女兒就在現場

▲中華隊獎牌數暫居本屆獎牌榜第20位。（圖／體育署提供）



記者崔子柔／綜合報導

台灣選手目前在東京奧運拿下2金牌、4銀牌、4銅牌，全台上下皆熱血沸騰，不過「太魯閣的眼淚」團體委任律師陳孟秀表示，Annie的媽媽看著奧運轉播，卻湧上無限的悲傷和心痛，因為她的女兒原本應該在東奧新聞部替大家轉播。

陳孟秀昨（3）日在臉書發文指出，Annie在日本早稻田大學留學期間，錄取東奧轉播的OBS培訓計劃工作，在奧運總部進行1個月的培訓，去年Annie因為疫情回到台灣遠距上課，原本打算在清明連假後就回日本，沒想到搭上這班「太魯閣號死亡列車」。

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「如果沒有這場要命的事故，Annie此刻應該也在 東京奧運的新聞部，一邊向世界轉播這場四年一度的體育盛事，一邊為台灣選手的表現喝采、感動、驕傲」，陳孟秀表示，對比奧運賽事的熱血沸騰，Annie媽媽字裡行間卻透露出對女兒無限的思念，還有對事故的不甘心。

陳孟秀指出，「很是希望行政院、交通部、台鐵、承包商…，都能認知是因為你們的疏失，奪走一位這麼美好的台灣女孩，不要再推託、卸責」，「大家總是笑說，台灣人最健忘，擅長遺忘。但我願意相信，太魯閣事故第一天發生時，大家的震驚與憤怒，是不會被遺忘的。」