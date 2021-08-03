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屏南柴油車排煙檢測站8／5啟用　提供車主更便捷檢測服務

▲枋寮鄉8月5日成立柴油車排煙檢測服務站 。（圖／屏東縣政府環保局提供，以下同）

▲枋寮鄉8月5日成立柴油車排煙檢測服務站 。（圖／屏東縣政府環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由於屏東縣南北地形狹長，目前僅有屏北地區一處柴油車排煙檢測服務站，為維護屏南地區柴油車車主的權益，縣政府環保局積極向環保署爭取，於枋寮鄉再增設一處柴油車排煙檢測服務站，將於8月5日正式啟用，提供屏南地區柴油車車主更便捷的排煙檢測服務，以利車輛符合排煙標準及自主管理標章取得，維護良好空氣品質。

▲枋寮鄉8月5日成立柴油車排煙檢測服務站 。（圖／屏東縣政府環保局提供，以下同）

▲枋寮鄉8月5日成立柴油車排煙檢測服務站 。（圖／屏東縣政府環保局提供，以下同）

目前設籍於縣內柴油車有3萬零665輛，其中大型柴油車共7682輛，而新埤鄉以南地區柴油車佔全縣31.1%，共9536輛，大型柴油車共884輛。

為配合行政院環境保護署政策推動，減少高污染車輛行駛於特定區域，未來屏南工業區將規劃成立空氣品質維護區管制柴油車輛進出，提升進出工業區車輛檢測比率及自主管理標章取得數量，因此增設屏南檢測服務站提供進入工業區柴油車輛能適時進行排煙檢測，減少車輛黑煙排放。

因疫情管制因素，為保護車主健康與落實防疫，現階段屏東檢測站(屏東市忠孝路246號)及屏南檢測服務站(枋寮鄉中正大路662號旁，鄰近台灣中油水底寮加油站)皆優先採取預約檢測制度，提醒柴油車主於上班時間預約檢測，避免久候或無法檢測情況發生，預約專線：08-7341358，並請到檢車主務必配合量體溫、戴口罩、配合實聯制及現場引導檢測，落實防疫、共同守護環境。

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