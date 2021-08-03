HTC新一代5K PC VR裝置Vivi Pro 2　開箱動眼看

▲HTC VIVE Pro 2 開箱。（影片／記者洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／綜合報導

針對已經在今年 6 月 11 日上市的新一代旗艦級PC VR裝置HTC VIVE Pro 2，記者特別取得上市實機進行開箱，跟大家分享原廠相關內容與配戴體驗。

根據 HTC 的說明，VIVE Pro 2 是完全台灣製造的新一代旗艦 PC VR 裝置，擁有 5K 解析度與 120Hz 畫面更新率顯示螢幕，同時具有能呈現真實色彩的子像素RGB顯示，搭配120度廣角視野來拓展VR觀看體驗，建議售價為新台幣 24,900元。

實際開箱 VIVE Pro 2 原廠盒裝內附 VIVE Pro 2 主機與DisplayPort 傳輸線，新一代 VIVE 串流盒與 18W 串流盒專用電源變壓器，VIVE 串流盒安裝墊、USB 3.0 傳輸線跟產品說明書。

▲HTC VIVE Pro 2 盒裝內附 VIVE Pro 2 主機與傳輸線，新一代 VIVE 串流盒與相關配件跟產品說明書。（圖／記者洪聖壹攝）

▲需要特別說明的是這一代原廠還是隨附 DP to mini DP 與 USB 3.0 傳輸線。（圖／記者洪聖壹攝）

這一代的 VIVE Pro 2 主機外觀跟前代差不多，重量略輕，機身配有 Hi-Res Audio 音效認證及支援 3D 立體音效與擴大機的耳機，左右耳機各自設計了靜音鍵跟音量控制按鍵，而鏡片的距離可以在左臉下方的位置藉由單手按壓、雙手調整，對於配戴眼鏡的人來說，這項設計是一大福音，另外可調式頭帶是在頭頂上方，盲測體驗來說還算簡便，扣壓起來不會有壓迫感。

▲VIVE Pro 2 主機外觀跟前代差不多，重量略輕 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼機身在眼睛動距、焦距與固定頭戴的位置都有獨立按鈕可以自行調整。（圖／記者洪聖壹攝）

▲機身配有 Hi-Res 3D 立體聲耳機，兩側都有獨立按鍵可以操作。（圖／記者洪聖壹攝）

VIVE Pro 2 最大特色就是解析度從上一代的 2880 x 1600 Pixels 攀升至 4896 x 2448 Pixels，相容於SteamVR系統與周邊配件，包含基地台1.0、基地台2.0、VIVE控制器、VIVE無線模組，或是任一代VIVE移動追蹤器及新的VIVE表情偵測套件，並相容於其他第三方SteamVR體感配件。所以如果是前幾代 VIVE 的用戶，基本上不用另外安裝就可以直接使用（詳見影片）。

▲▼VIVE Pro 2 最大特色就是解析度提升到 4896 x 2448 Pixels，而且相容先前的控制器、串流器、無線模組與基地台。（圖／記者洪聖壹攝）

不過，VIVE Pro 2 需求的電腦硬體規格也比較高一點，它必須使用 Intel Core i5-4590 或相同功效的 AMD Ryzen 1500 處理器，以及 NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD Radeon RX480等級以上得顯卡，電腦的記憶體至少要 8GB 以上，這三個基本條件必須要同時滿足才能運作，因此關於內容體驗的部分，將以另篇報導的形式分享整體感受。

小結：

以現有的 VR裝置來說，VIVE Pro 2 算是已經是頂級設備，它的解析度提升到 5K，實際配戴起來很舒適，機身內有更靈敏的重力感測器、陀螺儀、趨近感測器跟IPD感測器，SteamVR 追蹤技術2.0又可以向下相容，整體來說是個出色的 VR 裝置，但是缺點也是有的，對於一般用戶來說，他們必須要負擔額外的預算去升級電腦，如果不是 HTC VIVE 用戶的話，初始安裝周邊配件的時間也要花得比較長一些。建議售價方面，VIVE Pro 2 的售價來到新台幣 24,900元，目前活動加贈VIVEPORT Infinity無限訂閱服務免費2個月和HTC VIVE網路商店配件購物金1,000元。