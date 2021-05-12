細膩更高更寬廣　VIVE Focus 3與VIVE Pro 2 VR預定6月登台

▲HTC VIVECON 發表會。（影片／取自 YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

宏達電首場全球VR大會－VIVECON 2021，宣布推出兩款 VR 頭戴式顯示器 VIVE Pro 2 以及 VIVE Focus 3，最大特色就是擁有 5K 顯示及 120 度超廣廣角視野。此外，HTC 同步發表了 VIVE Business 服務平台，協助企業進入虛擬實境領域。

HTC VIVE Pro 2：全面提升解析度與視野

VIVE Pro 2 配備全新 5K 高解析顯示螢幕，支援 120 Hz 更新率，同時具有子像素 RGB 顯示，透過這些升級大幅降低動態影像模糊及紗窗效應，也能提供更舒適及高享受的視覺沉浸體驗。此外，全新的雙鏡片配置可呈現更貼近人眼舒適觀賞的120度可視範圍。

▲VIVE Pro 2 配備全新 5K 高解析顯示螢幕，支援 120 Hz 更新率。（圖／取自HTC VIVE）

HTC VIVE與NVIDIA、AMD合作，也首次在VR設備中採用Display Stream Compression，提供在壓縮傳輸檔案中仍能保留影音高品質的技術，同時能相容於DisplayPort 1.2。

▲HTC VIVE Pro 2。（圖／取自HTC VIVE）

VIVE Pro 2 具有可調節的瞳孔間距（IPD）配置，可以快速進行配重，透過可調節的頭帶與旋鈕，可迅速依照不同頭型調整配戴設定。

VIVE Pro 2 配有通過 Hi-Res Audio 音效認證的 3.5 mm 耳機，可以使用 3D 空間音效的耳罩式耳機耳機，並支援搭配第三方耳機。

上市情報方面，HTC VIVE Pro 2 將於即日起全球開賣，預計於 6 月 11 日登台，建議售價為 24,900 元，並加贈 VIVEPORT Infinity 2 個月。VIVE Pro 2 相容 SteamVR 系統與周邊配件，包含定位器1.0、定位器2.0、VIVE控制器、VIVE無線模組，或是任一代 VIVE 移動追蹤器及新的 VIVE 表情偵測套件，並相容於其他第三方 SteamVR 體感配件如 Valve’s Index knuckle控制器。

VIVE Focus 3：VR商務設備

VIVE Focus 3 是款旗艦級VR一體機，使用鎂合金外殼，比傳統塑料輕 20％，但強度高 500％。透過全新的頭帶設計讓頭盔自然達到均衡配重，針對配戴眼鏡的人，VIVE Focus 3具有寬廣瞳孔間距調整範圍（57mm - 72mm），而且快速穿戴鈕一按即可鬆脫，磁性前後襯墊易於拆卸，讓更換和清潔的過程更輕鬆。

最大特色就是高效能、顯示更佳，VIVE Focus 3 搭載最新高通 Snapdragon XR2 平台，與前一代 VIVE Focus 所使用的平台相比，其 CPU 和 GPU 效能表現高 2 倍，AI 處理效能則高 11 倍。此外，VIVE Focus 3結合了散熱銅管和冷卻風扇，透過熱空氣從下方進入頭盔、由頭盔上方導出的形式，確保運作時仍能保持高效能。配備曲線貼合設計的可拆卸式電池，可讓使用者於幾秒鐘內拆換，可迅速更換電池，而且充電 30 分鐘即可達到 50％ 的電量。

VIVE Focus 3 提供 5K 螢幕解析度（4896 x 2448），比VIVE Focus 2（2880 x 1600）提升 260%，支援 90Hz 螢幕更新率、120 度可見視野，以及 RGB 子像素顯示，可實現更出色的視覺沉浸感。

VIVE Focus 3提供全新定向式揚聲器，內建一對雙驅動器，搭配非耳罩式耳機設計，讓使用者沉浸於VR世界的同時仍可保持對外在環境聲音的警識。針對商務需求，特別加入了特殊定向音頻設計降低聲漏，當進行私密會議時，可降低身旁的人聽到聲音的風險。

VIVE Focus 3採用AI驅動的inside-out追蹤系統進行精確追蹤，並將所有追蹤數據保留在頭戴式顯示器的加密區域中，不會轉存至任何雲端儲存空間中以保護使用者隱私。重新設計的控制器提供更直覺性使用經驗，並且為市場上最輕的6自由度（6 DoF）控制器之一，一次充電可使用長達15小時。

此外，VIVE Focus 3內建全新商務應用商城－VIVE Business AppStore，涵蓋企業培訓、溝通交流，視覺設計等多個領域應用軟體。企業用戶可以從VIVE Business AppStore中選擇現成的應用軟體，甚至可以與HTC全球開發合作夥伴聯繫以針對特定需求進行客製化。VIVE Focus 3並整合全新的VIVE Reality System 2.0核心軟體介面，可提供更加簡化和專業的使用經驗。

VIVE Focus 3將於6月24日於台灣開賣（內含一個充電器、一顆電池），建議售價為新台幣32,900元，並加送六個月VIVE Sync企業版及VIVE Business Device Management System免費試用六個月，上市之際，HTC 將手部辨識功能相關資訊，以利軟體開發商能進一步優化使用。