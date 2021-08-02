中國雙塔奪銀「慘被圍剿」！台網揭他與王齊麟私交：好捨不得

▲中國雙塔領獎牌與「麟洋配」合照。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

大陸雙塔組合劉雨辰、李俊慧7月31日在東京奧運男子羽球雙打冠亞賽中，敗給台灣羽球最強男雙李洋、王齊麟，最終拿到銀牌，然而卻有不少大陸網友在各大平台砲轟2人「輸的太難看」，讓台灣網友相當心疼，甚至還翻出劉雨辰私下與王齊麟的互動，顯示下了賽場，大家關係似乎都不錯，直呼「怎麽可以網暴這麼可愛的男孩子」。

「中國雙塔」劉雨辰／李俊慧在東京奧運男子羽球雙打奪銀，不過李俊慧卻在微博發文向大陸網友道歉「我們盡力了」，劉雨辰也在賽後訪問失落表示，「我們在首局中段錯失一些機會，而麟洋配表現得很好，他們迫使我們犯錯」，然而卻仍抵擋不住大陸網友砲火，狂轟「這比分太難看」、「雙塔退役吧」、「打成這樣太令人生氣了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「中國雙塔組合」劉雨辰。（圖／路透）

對此，有網友在Dcard以「關於男雙羽球中國隊的劉雨辰」為題發文表示，看到他們在微博上被砲成這樣真的很心疼，從劉雨辰的IG可以發現，他感覺是個品行很好的孩子，即使輸了也非常有風度恭賀對方，輸了比賽也不斷的惕勵自己，甚至有時還會發照片揶揄自己逗粉絲開心。

原PO指出，看到對岸各大平台上網民對他們的謾罵，結果不如意直接就否定他們付出的努力跟汗水，真的很不捨跟感到難過。淚喊「怎麽可以網暴這麼可愛的男孩子。」文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「昨天的比賽也是劉站得離我們非常近」、「劉很有風度，之前比賽都很願意合照什麼的，另外一位就…」、「又帥又有球品，怎麼能夠！」

▲有網友發現，劉雨辰會在IG祝賀對方和揶揄自己。（圖／翻攝自IG／liuyuchen88888）

另外，也有不少網友在IG上發現，劉雨辰和王齊麟似乎交情不錯，時常會在對方文章留言，顯示即使在場上是敵人，比賽結束後還是能保有良好關係，「劉雨辰感覺跟台灣選手感情也不錯，齊麟也有留言」、「劉雨辰跟王齊麟也是熟識」、「比賽結束也是只有劉雨辰到網前跟麟洋握手擁抱，真的是個好孩子」。

▼劉雨辰與王齊麟時常在IG互動。（圖／翻攝自IG）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘