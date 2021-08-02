跌倒站起來秒換檔！倒數「衝到變第1」像裝馬達　轉播員驚：不演了

▲女子1500公尺荷蘭選手Sifan Hassan被絆倒。（圖／路透社）



記者黃可昀／綜合報導

除了我國奧運選手的表現值得關注外，其他國家也有許多實力爆棚的高手！像是女子田徑1500公尺的荷蘭隊選手哈桑（Sifan Hassan）就讓人大開眼界，比賽中途她被其他選手絆倒，整個人翻滾一圈跌坐在地，不過她隨即就站起來繼續跑，像是被開啟了某個開關，突然一路從倒數第二衝到第一名，驚人表現讓所有粉絲欣喜若狂。

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▲站起來繼續跑，連超越10幾名選手。（圖／路透社）



《愛爾達體育家族》今天分享了女子1500公尺的預賽畫面，哈桑在比賽進入最後一圈時，跑在前面的選手突然跌倒在地，由於跑者間距離都很近，哈桑根本來不及反應，也跟著被絆倒在地上，整個人還翻滾了一圈跌坐在其他跑道。

▲跌倒的時候還是倒數第二名。（圖／路透社）



哈桑被絆倒的同時，其他選手敬業地繼續往前跑，哈桑也迅速做出反應，馬上站起來回到跑道上繼續競賽，甚至像是某個「機關」被觸發一樣，突然加速向前，很多選手在最後一圈都已經快要沒力，速度漸漸放慢，唯獨哈桑站起來以後越跑越快，一路超越了至少10名選手，最後在終點前順利衝到第一，成為這場分組預賽的第一名。

這影片事後被各國媒體瘋傳，台灣網友也驚訝留言，「她是不是有開外掛」、「這也太厲害了！神逆轉」、「讓你個20公尺照樣贏」、「夭壽！跑到都以為其他人在慢跑...」、「追過一個又一個，強這款的。」

▼Sifan Hassan逆轉勝成分組預賽第一。（圖／路透社）

