澳洲奪31面獎牌「游泳就占20面」！在地人曝強大原因：200元游到飽

▲女子50公尺自由式，由澳洲女將麥肯伊（Emma McKeon）拿下金牌。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運游泳比賽共有37個比賽項目，PPT上有網友發現，游泳項目中的獎牌，幾乎都由澳洲包辦，目前澳洲有9面金牌、3面銀牌、8面銅牌都是游泳項目，且很多都是一個人兼項，讓他直呼「澳洲靠游泳就飽了」，也好奇為何游泳可以分成這麼多項目，貼文一出引起熱議。

澳洲這次在游泳項目表現驚人，奪下9面金牌，僅次於美國的11面，同時也是澳洲史上最好的記錄。本屆奧運澳洲獲得31面金牌，光是游泳就獲得了20面，同樣是水上項目，划船獲得2金、2銀，衝浪獲得1銅、輕艇獲得1金、1銅，

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據了解，澳洲國內選拔賽結束後，澳洲隊有35名室內游泳選手入選奧運陣容，另外也有兩名公開水域游泳選手獲得奧運參賽資格。

▲在地人回應澳洲游泳強大原因。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，釣出一名曾在西澳生活的網友回應，澳洲游泳俱樂部一個月只要付約新台幣200元就可以游到飽，非俱樂部成員一次約新台幣60元，裡面的設施全都可以用，包含三溫暖和滑水道等，游泳俱樂部本身有業外贊助跟收入，因此可以讓民眾花小錢來游泳。

該網友指出，反觀台灣，很多體育設施都是公家委外，進場費用昂貴之外，很多方面都對台灣民眾很不友善，「泳池的廁所跟浴室間，根本恐怖到嚇人，還有停車煩惱」

對此，網友們表示，「人家四周環海，而且家裡院子都有泳池」、「澳洲水上活動風氣盛行啊」、「看節目他們買房子都要指定有游泳池」、「（台灣）大部分學校都沒有游泳池的地方，怎麼可能發掘最好的人才」、「台灣游泳光費用就刷掉一堆人吧」、「台灣私人泳池月票游到飽都要上千塊」。