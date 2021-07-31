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以色列總統「帶頭打第3劑」　抗變種病毒爆發…用疫苗代替封城

▲▼以色列總統赫佐格帶頭接種第3劑疫苗。（圖／路透）

▲以色列總統赫佐格帶頭接種第3劑疫苗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）30日帶頭接種第3劑輝瑞BNT疫苗，宣告以色列將做為全球的「先驅者」，率先為60歲以上年長者族群提供第3劑加強型疫苗，以對抗變種病毒所帶來的威脅。

路透社報導，今年60歲的赫佐格與其夫人米哈爾（Michal），30日在特拉維夫近郊拉馬干（Ramat Gan）的一處醫療中心接種第3劑加強疫苗。赫佐格表示，他很自豪能提出接種第3劑疫苗倡議，讓社會盡快恢復正常生活。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）也到場陪同赫佐格夫婦接種疫苗。貝內特表示，「在為60歲以上長者進行第3劑疫苗接種方面，以色列是先驅者。」

以色列接種疫苗的進度神速，全國930萬人口中，已經有57％的人完整接種過2劑新冠疫苗，其中60歲以上人群有87％完成接種，70歲以上更高達90％的人都完整接種過疫苗。

貝內特表示，在加強劑型疫苗出爐以前，以色列就已經為2000名免疫系統受抑制的人士接種第3劑疫苗，沒有出現任何嚴重不良反應案例。貝內特表示，以色列希望藉由接種第3劑疫苗，避免代價高昂的封城防疫。

報導指出，自從Delta變種病毒株開始傳播以來，以色列衛生部已經2度警告疫苗的防疫效果出現下滑。以色列每日新增確診人數從原本的個位數暴增至每天2000多例，有160人因重症需要住院，還有超過6400人死亡。

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關鍵字：

以色列疫情第3劑疫苗新冠肺炎

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