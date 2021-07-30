不甩防疫規定　直擊北市松山區「德州撲克協會」揪咖群聚比賽

圖文／鏡週刊

疫情逐步趨緩，中央流行疫情指揮中心也宣布，防疫規定自7月27日起，從原本的3級警戒降為2級，室內人數限制從原本的5人鬆綁為50人，座位則必須採間隔座或梅花座，只不過類似八大行業或桌遊等娛樂行業，依舊在禁止營業之列。

但本刊接獲投訴，台北市一個「德州撲克協會」竟公然「逆時中」，在LINE上發布「揪團比賽」訊息，還限制只能「50人以下」報名以符合防疫規定，其實早已違法。

根據該協會發出的訊息，比賽日期為今（30日），主辦單位還宣稱全場規定「5桌（35人）」，並拒絕未登記預約的會員入場，以免超過室內50人上限。

該協會表示，每一場賽事皆為「競技撲克國家代表隊」選拔積分賽，列入GPI大師排名，前200名可獲得選拔賽資格，吸引不少玩家趨之若鶩。

本刊取得比賽現場的照片，該協會雖依照「全場5桌」的規定辦理，但許多牌桌上未見實施「隔板」「梅花座」等防疫措施；由於目前疫情雖稍微趨緩，不過為預防看不見的確診黑數流竄，防疫規格仍屬「降級不解封」，眼看室內打牌的民眾如此「近距離接觸」，不免讓人為他們捏把冷汗。

據了解，該協會位於松山區，日前就曾有民眾舉報，轄區松山分局曾進行臨檢，可是風頭過後又故態復萌，投訴民眾也對協會如此鬆懈、大膽的做法感到憂心。



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