　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不甩防疫規定　直擊北市松山區「德州撲克協會」揪咖群聚比賽

參與比賽的民眾之間未見隔板或梅花座。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

疫情逐步趨緩，中央流行疫情指揮中心也宣布，防疫規定自7月27日起，從原本的3級警戒降為2級，室內人數限制從原本的5人鬆綁為50人，座位則必須採間隔座或梅花座，只不過類似八大行業或桌遊等娛樂行業，依舊在禁止營業之列。

但本刊接獲投訴，台北市一個「德州撲克協會」竟公然「逆時中」，在LINE上發布「揪團比賽」訊息，還限制只能「50人以下」報名以符合防疫規定，其實早已違法。

該協會推出德州撲克比賽，卻未做好相關防疫措施。（讀者提供）

根據該協會發出的訊息，比賽日期為今（30日），主辦單位還宣稱全場規定「5桌（35人）」，並拒絕未登記預約的會員入場，以免超過室內50人上限。

該協會表示，每一場賽事皆為「競技撲克國家代表隊」選拔積分賽，列入GPI大師排名，前200名可獲得選拔賽資格，吸引不少玩家趨之若鶩。

投訴違反防疫規定的協會位於台北市松山區。（讀者提供）

本刊取得比賽現場的照片，該協會雖依照「全場5桌」的規定辦理，但許多牌桌上未見實施「隔板」「梅花座」等防疫措施；由於目前疫情雖稍微趨緩，不過為預防看不見的確診黑數流竄，防疫規格仍屬「降級不解封」，眼看室內打牌的民眾如此「近距離接觸」，不免讓人為他們捏把冷汗。

該協會雖只舉辦5桌比賽，但多桌均違反規定。（讀者提供）

據了解，該協會位於松山區，日前就曾有民眾舉報，轄區松山分局曾進行臨檢，可是風頭過後又故態復萌，投訴民眾也對協會如此鬆懈、大膽的做法感到憂心。


更多鏡週刊報導
串烤店前醋夫砍妻　和事佬遭當街捅死
要求女子裸身用硃砂筆作法　神棍「新北魔鏡號」車中床曝光
神祕黑幫大咖「美鷹會王鑫」遭逮　刑事局特勤隊重裝押解

ET快訊
快訊／《戲說台灣》資深男星洪麟心肌梗塞逝世！　享壽78歲
一圖秒懂台灣明日賽程　戴資穎力戰辛度、麟洋配爭金牌
400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不甩防疫規定　直擊北市松山區「德州撲克協會」揪咖群聚比賽

520剛步入禮堂…新婚人妻竟陳屍家中　爸爸19天後新莊殺人落網

扯！業務牽車保養卻辦私事撞壞　新車落地20天竟要折舊15萬

疫情生意崩　運將上合歡山送自己最後一程！被這票人「喚醒」

網紅教捷運逃票！闖戲院拍片認「沒上新聞」　拒和解判決出爐

學姐抓交替！命理師行動淫車曝　硃砂手改運性侵高中女近300次

收簿手集團誘借款　押人辦存摺！南警救出5被害人

不滿遭按喇叭「叭什麼」　惡男飛車追逐西瓜刀猛砍！騎士險送命

23歲外送員沒錢繳房租搶超商！劫1.4萬還大喊：不夠　判刑出爐

擔心怪手拆牆損鄰竟遭奪命！他電鑽鑿壁被壓死　姊悲睹慘劇崩潰

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

曝隔離現況！羅嘉翎曬美照再圈粉　吃到總統級早餐自主訓練不中斷

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

不甩防疫規定　直擊北市松山區「德州撲克協會」揪咖群聚比賽

520剛步入禮堂…新婚人妻竟陳屍家中　爸爸19天後新莊殺人落網

扯！業務牽車保養卻辦私事撞壞　新車落地20天竟要折舊15萬

疫情生意崩　運將上合歡山送自己最後一程！被這票人「喚醒」

網紅教捷運逃票！闖戲院拍片認「沒上新聞」　拒和解判決出爐

學姐抓交替！命理師行動淫車曝　硃砂手改運性侵高中女近300次

收簿手集團誘借款　押人辦存摺！南警救出5被害人

不滿遭按喇叭「叭什麼」　惡男飛車追逐西瓜刀猛砍！騎士險送命

23歲外送員沒錢繳房租搶超商！劫1.4萬還大喊：不夠　判刑出爐

擔心怪手拆牆損鄰竟遭奪命！他電鑽鑿壁被壓死　姊悲睹慘劇崩潰

奪第五名破歷史紀錄！「證件妹」吳佳穎賽後沉澱9小時　晚間發聲了

三十而立要立什麼？初老詛咒看太多　她定義：30歲是另一次出生

小林是天才？他唯一休息的日子　是上場比賽的那一天

江宏傑的帥「跆拳道國手搶看」...桌球帥的不多！　蘇麗文憶北京奧運「不倒」傳奇：抽6筒血後上場

社會熱門新聞

即／林口長庚積水近輪胎高　騎士：以為在開船

他失去妻女後墜河！家屬無人認屍

即／燒烤店狂砍情敵慘死！凶手說話了

即／謝和弦緩刑撤銷　大樓噴漆嗆放火刑責80天

快訊／美鷹會教父級殺手王鑫移送北檢

影／龜山區秒成「水上鄉」　積水淹半個輪胎

拒30萬封口費！高雄工人擋2500萬元私菸

輕艇訓練基地傳浮屍！釣客見人頭漂浮嚇報警

偷吃嫩老公29歲小王！人妻「5場地激情狂壞6次」

即／新莊爆怒男持刀砍妻！串烤店老闆肉身護她噴血喪命

業績未達標要被迫參加SM趴　7直播女框粉絲斗內2500萬

獨／判賠吳宗憲80萬　館長傻眼曝心聲

即／宜蘭救護車出勤遭撞翻！　1救護員送醫

降級2天爆3確診！高市府怒斬特殊交友圈轟趴連結

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

【心內話】仙女下山來送餐

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

嘉義爆11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」

即／戴資穎史詩級戰後首發聲：明天再一起努力

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

麟洋配殺進東奧金牌戰！

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面