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林昀儒19歲拿全球第4！林姿妙讚「宜蘭之光」：他就是金牌！

記者游芳男、鄒鎮宇／宜蘭報導

台灣「桌球神童」林昀儒30日在男單銅牌戰，以3比4敗給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov，讓網友直呼可惜。對此，宜蘭縣長林姿妙也向林昀儒的阿公、阿嬤祝賀，認為林昀儒年紀小就踏上國際舞台，「雖敗猶榮，我們覺得他就是金牌！」

林姿妙表示，她看到19歲的宜蘭孩子林昀儒可以出國比賽，並表現出永不放棄、很拼、很認真的態度，讓她感到非常光榮，「是我們的台灣之光、宜蘭之光，讓宜蘭縣可以躍入國際舞台，雖敗猶榮，我們覺得他就是金牌，希望他再接再勵，未來前途無量」，「在宜蘭人的心中他就是第一名」。

▲▼林昀儒、奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。（圖／路透）

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▲奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、林昀儒。（圖／路透）

▲▼林昀儒19歲拿全球第4！林姿妙讚「宜蘭之光」：我們覺得他就是金牌！。（圖／記者游芳男攝）

▲林昀儒阿公林燦輝（右一）、阿媽陳淑良（右二）、宜蘭縣長林姿妙（右三）。（圖／記者游芳男攝）

林昀儒的阿嬤受訪時也笑說，孫子的能力很強，未來還有很多機會為國家、社會爭光，「雖然輸球，但很光榮」，「畢竟球場上都有輸贏，我們已經很盡力，而且分數相近，幾乎都要贏，我們很高興，沒有不高興」。

林姿妙也以毛筆寫字祝賀林昀儒在桌球男單中拿到第4名的成績，再次強調林昀儒為宜蘭、台灣爭光，也感謝林昀儒的父母、阿公、阿嬤將他栽培的這麼好，「大家繼續鼓勵他，讓他向前走，繼續為國家奪得金牌！」

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