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為何奧運選手超愛「咬金牌」？　東奧官方揭製作原料：別再咬了

▲▼英國跳水王子戴利（Tom Daley）和馬提李（Matty Lee）組合26日奪得2020東奧男子雙人10米跳板金牌，咬金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國跳水王子戴利（左）和馬提李（右）組合26日奪得2020東奧男子雙人10米跳板奪金，2人接受頒獎時都咬了獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

奧運選手獲勝後，嘴咬金牌站在台上，已經成為深植人心的經典畫面；2020東奧許多運動員也這麼做，官方甚至為此特地發文表示，「獎牌是從日本民眾捐贈的回收電子設備製作而成，無法食用」。國際奧林匹克歷史學家協會主席瓦萊琴斯基（David Wallechinsky）認為，這個姿勢可能是為了滿足媒體的要求。

東奧官方推特帳戶發文，揭露獎牌原料，並且幽默寫道，「我們想要正式證實，2020東奧獎牌無法食用……你們沒有必要咬下去，但我們知道，你們還是會這麼做的」。

各大運動賽事都常見獲勝運動員「咬獎牌」的畫面，網球巨星納達爾（Rafael Nadal）也以招牌動作「咬獎盃」聞名。瓦萊琴斯基向CNN表示，這儼然已經成為「攝影師著迷的動作」，「他們將此視為標誌性鏡頭，或者可以販售出去的作品。我不認為運動員們是自願這麼做的」。

東奧其他運動員也想出有趣方法保存獎牌，英國跳水王子戴利（Tom Daley）26日摘下男子雙人10公尺跳水金牌，他利用疫情封鎖期間學會的鉤針編織技巧，織出一個金牌專屬小袋子「防止刮傷」。斯洛維尼自行車選手亞羅格里奇（Primoz Roglic）在男子單人計時賽奪金，他坦言拿到獎牌時有點訝異，「它實際上蠻重的，但也很漂亮」。

▲▼ 東奧自行車女子單人計時賽頒獎典禮，荷蘭金牌得主范．福洛騰（Annemiek van Vleuten）也咬了金牌。（圖／路透）

▲在東奧自行車女子單人計時賽的頒獎典禮上，來自荷蘭的金牌得主范．福洛騰（Annemiek van Vleuten，中）也咬了金牌。（圖／路透）

美國職業足球後衛拉姆蓬（Christie Rampone）透露，她都把獎牌藏在家中鍋碗瓢盆裡，因為幾乎沒有人會翻開廚具找東西。美國游泳巨星「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）把2008年北京奧運贏得的8面金牌放在旅行化妝包裡，然後再用一件灰色T恤包起來，他目前一共獲得28枚奧運獎牌，因此肯定還有其他收納方式。

另一些運動員卻沒有留住獎牌，烏克蘭世界重量級拳王克里契科（Wladimir Klitschko）以100萬美元售出1996年亞特蘭大奧運金牌，並將收入捐給他和兄弟創立的慈善機構「克里契科兄弟基金會」，協助母國貧窮兒童獲得教育與體育培訓。美國泳將歐文（Anthony Ervin）在eBay上賣掉2000年雪梨奧運金牌，並將所得捐給2004年南亞海嘯倖存者。

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