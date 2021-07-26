山老鼠被獵人「當山羌射殺」！親人嚇壞逃下山　藏一夜自首求追兇

▲南投獵人誤殺山老鼠，涉犯過失致死罪嫌，諭知3萬元交保候傳。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣仁愛鄉發生槍擊命案，一名原住民楊姓獵人24日深夜在武界壩山區狩獵時，誤將一名「山老鼠」當成山羌並開槍射擊，沒想到意外打死人，直到死者的同伴向警方報案，全案才因此曝光。檢方26日複訊楊男，認為楊男涉犯過失致死罪嫌，諭知3萬元交保候傳。

南投警方25日下午接獲一名斐姓越籍移工、一名仲介公司翻譯人員報案，斐男指稱他們一行4人24日深夜到武界壩附近要盜木，不料其中1人遭陌生人開槍射殺當場死亡，其他人見狀嚇到立刻逃下山。警方隨即派人會同斐男趕到事發現場，果然發生死者遺體。

斐男向警方供稱，他與死者（堂弟）及另外2名同伴，4人都是逃逸移工，數天前曾經進山違法砍伐林木，24日深夜再度進山準備把木材搬下山，不料過程中突然遭到槍擊，死者慘叫後倒臥在現場，他與另外2人嚇得立刻逃下山，事後想起堂弟曝屍山林，他不願親人枉死，25日決定鼓起勇氣報警。

▲警方起獲扁柏和檜木瘤等贓物。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，死者遺體被發現時，身上確實背有41.2公斤的盜採扁柏及檜木瘤，且腹部有一處槍傷，他們根據斐男供詞、沿線監視器，發現23歲楊姓獵人涉有重嫌，隨即通知楊姓獵人到案說明。

楊男供稱，他24日與晚間到武界壩附近打獵，深夜11時許經過案發處，突然發現遠處叢林有動靜，以為是山羌立刻開槍射擊，之後發現叢林內無動靜，以為沒打到獵物後即離開現場，不料是將死者當成是獵物而開槍誤擊，並非故意殺人。

警方對楊男供詞持保留態度，訊後依涉犯槍砲管制條例、殺人等罪嫌，將楊男移送南投地檢署偵辦，同時會持續追查另2名移工到案，至於盜伐林木事件，將依違反森林法擴大偵辦，追查雇主及木材下游買家。

南投地檢署26日追查案情，複訊後根據現有事證，認為楊男確實涉過失致死，諭知3萬元交保候傳，27日上午將會同法醫相驗遺體，進行解剖以釐清死者詳細死因。

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