▲助思覺失調患「乖乖打針」，醫院收新個案健保加發1500元獎勵金。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

思覺失調症患者口服藥物遵從性不佳，為了協助病人穩定病情，健保署鼓勵醫院幫施打抗精神病長效針劑，今年7月「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」更通過獎勵措施，只要幫新患者或久未回院個案施打，就可獲得1500元獎勵津貼，新制最快9月上路。

現行思覺失調症病人之臨床用藥方式，包含口服與注射藥物，但部分不規則就醫、甚至抗拒使用口服藥物之病人，往往因病情控制不佳而有極高機率的再復發及再住院等情形發生。為改善病人生活品質，臨床上常藉由每2週、4週或12週一次施打長效針劑，減少病人口服藥物次數，不僅可達成長期穩定病情之目標，亦能降低再住院率。

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健保署科長陳依婕表示，根據109年統計，目前符合醫療給付改善方案的思覺失調症患者約9.1萬人，但僅有6萬多人使用長效針劑藥物，照顧率66%。

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）



為改善思覺失調症病人之服藥順從性，鼓勵醫師透過施打抗精神病長效針劑，協助病人穩定病情，健保署新增「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案（以下稱思覺失調症方案）」新增長效針劑注射獎勵措施，參與院所年度內每新增連續施打長效針劑個案1人，額外給予1000點至1500點獎勵。

健保署表示，本次思覺失調症方案新增長效針劑注射獎勵，已於110年7月29日「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論通過，參與方案院所除可依現有品質指標表現獲得年度獎勵費用外，每新增照護1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」之固定就醫個案，可獲得1000點獎勵；又考量院所在照顧非固定就醫及久未就醫病人相對需投入較多心力，爰給予50%點數加成，每個案獎勵1500點。

健保署指出，治療思覺失調症病人除定期藥物使用外，還包含社會心理治療等介入措施，這次新增獎勵的目的，主要是希望用額外獎勵方式，鼓勵醫師針對不規則就醫或不規則服藥病人，施打長效針劑並鼓勵病人持續回診追蹤及服藥，讓高風險病人固定就醫，減少反覆住院次數，達到病情穩定，最終回歸正常生活。