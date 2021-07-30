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莊智淵止步16強！「一日球迷怒了」洗版埃及對手IG　網全搖頭

▲▼莊智淵、阿薩爾。（圖／路透）

▲阿薩爾（左）、莊智淵（右）。（合成圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

40歲的桌球男將莊智淵27日在男單16強戰中，對決埃及選手阿薩爾（Omar Assar），最終以3比4落敗，止步16強。比賽結束後，部分一日球迷因為阿薩爾在賽中比出「讚」，因此就到對方IG下留言刷「讚」諷刺、謾罵，就有網友無奈表示，「真的各種一日球迷秀下限」、「如果是刻意的話真的好沒素質」。

有網友在Dcard上，以「這次奧運台灣網民造成的各種事件」為題發文，提到很多人說這次奧運看出了中國網友的素質，但其實「我們網民素質真的也很差」。以楊勇緯來說，就有不少網友把疑似是女友（或閨蜜）的女網友罵到關版；再來還有郭婞淳的「教練擁抱事件」、莊智淵的「埃及選手比讚事件」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友惡意刷留言。（圖／翻攝自Dcard）

原PO直言，台灣的「鍵盤手」真的很丟臉，種種行為只會讓外國人覺得台灣輸不起或沒有運動家精神，選手在為國爭光，結果鍵盤手們卻敲敲打打讓台灣丟臉，「台灣選手背後真的不缺你們這種人！」

事實上，「刷讚」一事已經吵了很久，在桌球男單16強戰中，埃及選手阿薩爾雖然沒進球但卻豎起大拇指，此舉讓兩派網友引爆戰火，一派覺得阿薩爾是真心比讚鼓勵莊智淵，另一派則覺得是故意挑釁莊智淵，結果後者就在事後湧入阿薩爾的IG刷留言、刷讚。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼惡意洗版的舉動讓不少網友看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

這樣的舉動讓許多網友看傻眼，因此紛紛表示「不要讓自己成為被他國恥笑的對象啊」、「真的，台灣最不缺的就是酸民」、「當一個高素質觀眾就從尊重每一位選手開始」、「根本五十步笑百步」、「平常只會笑中國、韓國網友玻璃心又素質低，結果原來半斤八兩呢」。

針對比讚事件，也有網友發文表示，很多人覺得中東地區的人比讚就是辱罵，因此堅信埃及選手阿薩爾比讚是負面的意思；但是他貼出照片，指中東人比讚的照片真的很多，對比較年輕、接受國際化的中東人來說，比讚似乎沒有負面含意，所以「讚」代表什麼還是要考慮到時空背景等狀況，希望大家不要惡意揣測，只要好好替台灣加油就好。

▼也有一派網友認為這些留言是真的在鼓勵阿薩爾，而非惡意洗版。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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