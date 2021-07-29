賴清德分析林昀儒7招戰球王　小林同學無限可能「明天再拚銅牌」

▲林昀儒。（圖／路透）



記者黃巈禾／綜合報導

台灣19歲桌球男將林昀儒29日在東奧桌球男單4強對決中國大陸選手樊振東，雙方比分相當接近，總是不超過3分，最終林昀儒在第7局以8比11吞敗，明（30）日仍有爭取銅牌的機會。對此，副總統賴清德分析林昀儒的球術，包括反拍直線又快又準、正拍斜線角度犀利、腳步重心的變化等，他鼓勵「小林同學明天再拚銅牌賽！」

「電視機前面的你，是不是也跟著振臂、可惜。」賴清德透過臉書表示，和中國選手展開激烈的對戰，讓人看得差點忘記呼吸。這是一場訓練大家心臟的比賽，面對世界球王的氣焰，並沒有讓昀儒有絲毫的退縮，反而打出不同以往的球風。

賴清德分析林昀儒在這場四強決賽中的表現指出，林昀儒反拍直線又快又準，正拍斜線角度犀利，交錯變換運用，搭配時間差的變奏，腳步重心的變化，再用手術刀般的精準切入球王的弱點，穩定的防守，看準機會就積極攻擊，把中國選手逼到第七局才分出勝負，奮戰不懈，「雖然惜敗，但是我們已看到昀儒未來無限的可能。明天昀儒代表台灣再拚銅牌戰，小林同學加油！」

林昀儒在本屆奧運男單個人賽一路直闖4強，對決球王樊振東，雖然樊振東先取得局數2比1領先，但林昀儒不輕言放棄，從落後追到扳平，在樊振東聽牌的第6局，林昀儒還從6比9的落後追到9比9後，連拿2分扳平，將戰局拖進第7局，可惜林昀儒在第7局以8比11吞敗，無緣逆轉勝出，不過還有爭取銅牌的機會。

▲林昀儒對戰中國球王，微博網友直呼「看到心絞痛」。（圖／路透）

