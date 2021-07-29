地方疫苗不夠！陳時中允諾「盡快配發」：不要打非計畫內的名單

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近兩日傳出新北市等地方疫苗不足，將暫停施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，新到的58萬劑還沒發配，可能會產生空打，之後會針對有造冊的配發施打，讓這些人盡量都打的到疫苗。他也呼籲地方政府，一定要照計畫施打，不要去施打非計畫內的。

新北市因疫苗不足，第四輪疫苗將從8月1日起至4日暫停接種，約有7.1萬人符合資格但打不到。對此，新北市長侯友宜29日受訪時表示，地方遇到困難會反映給中央，讓中央知道疫苗在接種的過程會有一些「落差」，只要中央地方一條心，把落差補足，就能快速、安心地讓民眾接種。

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侯友宜昨（28）日在市政會議中表示，目前新北替50到60歲市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，全市到27日止，累計已接種120萬多劑，以新北市的行政效率，預計7月底所有疫苗將接種完畢，8月1日到4日沒有疫苗可供接種，就會暫停施打疫苗。

對此，陳時中說，有些地方有造冊施打，例如老師，新來的58萬劑疫苗上週四才來，目前還沒配發下去，所以可能會產生空打，之後配發量會照著大家預約數量去配發，有造冊名單的就會盡量讓大家都打的到，所以特別呼籲地方政府，在這段時間疫苗比較緊的時候，一定要照計畫去施打，不在計畫內的，千萬不要另外去打，整體疫苗運用也比較會順暢。