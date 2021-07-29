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美媒報導：中國軍事威脅令美軍「自殺率攀升」　國防部長也擔憂

▲▼美國國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍自殺問題，國防部長奧斯汀也感到擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防部數據顯示，過去3年，美軍現役軍人的自殺率一直在上升，從2018年的326人，增加到2020年385人，2021年光是第一季度，就有76人自殺，相比2020年第一季的90人有所下降，但在人員最多的美國陸軍，自殺死亡人數在同一時期卻有所增加。

根據《今日美國》（USA Today）報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前在阿拉斯加空軍基地對隨行記者表示，「我注意到他們經常面臨巨大壓力，如此高的自殺率確實令人擔憂。這種現象不僅出現在這裡的基地，而是整個美軍」。

英國《衛報》26日稱，今年已有6名駐阿拉斯加美軍自殺，因為駐紮在阿拉斯加的部隊需要面對惡劣的天氣條件、地理和社交隔離，以及頻繁訓練和部署等問題，不僅如此，那裡的士兵和該州其他平民一樣，需要承受昂貴的生活成本、嚴重的酗酒問題和睡眠障礙等。

根據美國國防部的說法，美軍士兵最大的壓力來源於軍隊生活的不可預測性。《今日美國報》稱，美軍專家和國防部官員認為，士兵的壓力包括軍隊生活、部隊被要求對抗外軍的影響力以及缺乏心理諮詢。

報導稱，一名不願透露姓名的美國官員提到，受到中國影響力的影響，指揮官們強烈要求增加兵力。不久前，奧斯汀還簽署了一項內部指令，將中國視為「頭號挑戰」，要求國防部將努力重點放在應對中國上，保持優勢。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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