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亞美尼亞與亞塞拜然衝突再起　至少3軍人陣亡…雙方互控挑釁

▲▼部署在前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞美尼亞和亞塞拜然去年爆發大規模衝突。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

高加索國家亞美尼亞和亞塞拜然再度爆發衝突。亞美尼亞國防部28日稱，在邊境衝突中有3名士兵陣亡，還有2人受傷，亞美尼亞和亞塞拜然均指控對方先挑起衝突。

根據美聯社報導，亞美尼亞軍方宣稱，己方人員遭遇亞塞拜然部隊的襲擊，並指控亞塞拜然故意將邊境衝突升級。亞美尼亞稱邊境衝突造成己方士兵3死2傷。

亞塞拜然國防部則指控亞美尼亞軍隊先朝邊境陣地開火，造成2名士兵受傷。亞塞拜然外交部說，「亞美尼亞在邊境再次進行挑釁，局勢惡化的責任完全歸咎於亞美尼亞領導人。」

自5月份以來，亞美尼亞和亞塞拜然邊境局勢始終緊張，亞美尼亞指控對方軍隊入侵領土，亞塞拜然則堅持己方部隊是在亞塞拜然領土內活動。兩國邊境至今仍存在領土爭議。

亞塞拜然外交部在28日武裝衝突後，敦促亞美尼亞當局「停止軍事挑釁，開始就兩國邊界的劃定進行談判」；亞美尼亞外交部則稱，要根據國際法使用所有軍事和政治手段，回應「亞塞拜然以武力破壞亞美尼亞的領土完整性」。

亞美尼亞和亞塞拜然去年9月至11月曾爆發短暫的邊境武裝衝突，造成至少6000人死亡。雙方爭議點主要在於納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡地區）的主權歸屬問題。

納卡地區位於亞塞拜然境內，但自從1994年的分離主義戰爭結束以來，納卡地區就一直由亞美尼亞人部隊控制。這場衝突最終因俄羅斯斡旋而結束，雙方簽訂和平協議，同意亞塞拜然獲得納卡地區大部分控制權。

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