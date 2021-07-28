囚禁高雄少女66hrs！淫保全還曾下藥性侵2女　要關超過21年

▲羅姓保全遭重判。（圖／翻攝PTT）

記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

日前高雄少女遭誘拐到新竹囚禁之案，引發外界關注，羅姓主嫌將少女囚禁在密室66小時，甚至還逼迫對方戴上項圈。高雄地院審理後，依違反兒少性剝削防制條例、偽造文書罪重判他11年6月徒刑，而羅育祥放棄上訴，加上先前為了躲避性侵案而蓋密室的一案，總共需要被關21年9月，全案定讞。

回顧整起案情，淫保全羅育祥涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時，而事發之前羅嫌以面試工作為由，將少女騙出，之後又將少女帶進密室，並沒收其手機，而2020年8月31日開學日當天，少女曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」。但羅卻仍是對少女的要求置若罔聞。

警方先前2度上門搜尋，都沒有找到少女的身影，直到第3次聽見細微聲響，意外發現房子裡還藏著一間密室，成功尋獲少女。此外，羅男之前還在某保全公司任職時，曾經以面試為由，下藥性侵2名少女，被依法判10年徒刑，而當時他為了躲避刑責，就在家中蓋了密室夾層，並要妻子向法院謊報自己已經失蹤。

法院審理後依違反兒少性剝削防制條例、偽造文書罪重判他11年6月徒刑，而高雄地院審理時將涉偽造文書、下藥性侵2女的兩案合併，應執行10年7月，加上後案11年2月徒刑，羅男總共應執行21年9月。