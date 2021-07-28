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別讓國手為錢發慌！　國民黨團促擴大運發基金支出「每年至少80億」

▲▼立法院 國民黨團「體育國手 台上為國爭光 台下為錢發慌！」記者會 陳玉珍 鄭麗文 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「體育國手 台上為國爭光 台下為錢發慌！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

東京奧運開賽至今，中華隊選手表現出色，目前累計總獎牌數已達1金、2銀、3銅，創下最佳紀錄。不過，國民黨團28日表示，檢視政府對體育國手的培訓和照顧，卻相當令人難過，認為政府每年投入體育的預算太少，且各縣市資源分配不均、過度集中雙北，因此提出三大主張，其中，要求政府在「運動發展基金」支出應逐年提高，每年至少達80億元規模。

國民黨團28日召開記者會，總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長陳玉珍特別穿上中華隊服裝、手持加油棒，替中華隊選手加油。針對政府培訓體育選手提出三大主張，一、基層選手補助金，全國一致、專款專用；二、目前全國合格運動教練有5,865人，學校聘任教練也只有854人，聘用率僅14.56%，實在太低，增加專任教練員額；三、「運動發展基金」支出，每年至少達到80億元規模。

費鴻泰表示，亞運、奧運每4年一次，政府必須長期投入大量預算培訓國手，然而，目前政府每年投入體育的預算僅60多億元，國民黨團主張，「運動發展基金」至少達到80億元的規模，除了運動彩券撥補，至少匡列45億元投入培訓體育人才，差額則由中央政府預算補貼，「培訓預算必須到位，且年年逐步提高，至少每年要有80億元。」

費鴻泰指出，中央應鼓勵企業贊助體育選手，給予稅額支出乘以2，甚至更高的減免，讓選手的訓練和生活經費更充裕無虞。他也建議，對於退役後的國手轉職到健身房、運動俱樂部，應鬆綁法規給予一定補助，帶著「藏富於民」的概念，以民間力量培養潛在的運動員。

鄭麗文則提到，政府每年在各縣市體育相關的補助少之又少，各縣市因財政能力不同，給予得牌選手獎金以六都較高，且集中在雙北，導致其他縣市選手遷籍到雙北居多。在選手每月的獎勵金上，最高的是台北市，每月2.2萬、最長領取2年，少則只有2、3千元，顯示各縣市長期體育資源分配不均、資源過度集中，政府未解決財源較差縣市的基層教練和選手的困境，演變成教練、家長、學校自行想辦法募款、籌錢培訓體育人才。

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