烟花攪局「EMU3000型城際列車」延遲啟航！7／30抵台最快年底上線

▲台鐵EMU3000延遲啟航。（圖／台鐵局）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局購入EMU3000型城際列車，已在26日於日本正式啟航，目前船隻已到達東海，預計30日在花蓮港卸船，隨後將進行3個月的試運轉測試，待 IV&V 檢驗認證及核發安全營運證明後，預計年底前投入營運行列。

台鐵局表示，EMU3000型城際列車啟航時間雖受到烟花颱風影響，延遲至26日下午才正式啟航，預定仍可於30日抵達臺灣在花蓮港進行卸船。截至28日中午為止，船隻已到達東海海域，持續向臺灣航行中。

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台鐵局表示，EMU3000型城際列車係由日立製作所承製，共採購600輛。有別於太魯閣號與普悠瑪號採8輛一編組的設計，EMU3000型城際列車採12輛一編組，未來優先投入東部幹線營運，每列車之運量將可再提升40％，可有效紓解花東線一票難求的情況。

▲▼台鐵EMU3000最快將於年底上線。（圖／台鐵局）

台鐵局副局長馮輝昇表示，首批EMU3000型城際列車到達花蓮港後，將進行約3個月的整備測試與性能測試，若測試順利，預計在今年底投入營運，提供國人更安全、便利與優質的城際旅運服務。

台鐵局表示，新採購的EMU3000型城際電聯車預計110年(今年)交車7列共84輛，111年交車15列共180輛，112年交車16列共192輛，至113年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車，提供旅客更為優質、安全的乘車服務。