「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

▲今有58.2萬劑AZ疫苗抵台。

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今證實，AstraZeneca疫苗約58.2萬劑今下午抵達桃園國際機場。食藥署表示，第四批COVID-19疫苗582,000劑，效期到110/11/30，目前已完成冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗，待審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書，最快可在8/3放行。

指揮官陳時中今表示，該批是去年10月30日和台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑，本次提供第四批疫苗，截至目前總計約188.5萬劑到貨，本次提供疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑。

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食藥署表示，本批是台灣自行購入AstraZeneca公司COVID-19疫苗582,000劑，於7月27日下午自泰國空運抵台入庫，立即派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。

取樣已帶回實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書，後續完成共581,400劑封緘後即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。