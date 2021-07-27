每週滾動式檢討　侯友宜鬆口：餐飲列最優先鬆綁

▲疫情重創餐飲業。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／新北報導

全國警戒27日正式降至二級，新北侯友宜說，餐飲確實是重災區，防疫過程中脫下口罩容易造成傳播，雙北在各縣市是比較嚴重城市，因此，希望把防疫做到更好，畢竟餐飲業損失不是區區3000元補助可以補足，市府希望盡早把疫情控制好，早一點解封回到餐廳內用，這部分也會在一週內做滾動式檢討，列為優先考慮事務。

侯友宜強調，餐飲確實是重災區，防疫過程中脫下口罩容易造成傳播，雙北在各縣市是比較嚴重城市，因此，希望把防疫做到更好，畢竟餐飲業損失不是區區3000元補助可以補足，市府希望盡早把疫情控制好，早一點解封回到餐廳內用，這部分也會在一週內做滾動式檢討，列為優先考慮事務。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案，分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,948,640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,932,430例排除)，其中15,599例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。