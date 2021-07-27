不開冷氣也有冷房效果　網友創意妙招被讚說「好主意」

▲天氣炎熱，電風扇是電風扇是不可或缺的消暑家電。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

炎炎夏日，宅在家防疫兼避暑，想開冷氣涼一下，又不敢吹太久，就怕電費暴增，荷包大失血，讓網路上各種省電密技或降溫撇步成了熱門話題。國外有網友分享自己的消暑妙招，不必開冷氣就能打造冷房效果，不少人看到後也想嘗試看看。

電風扇是夏天家中必備消暑家電，依據室內外溫度擺放在對的位置，可以吹得涼快，抖音上一名女網友「Valery Lam」卻有不同吹法，她把被單的三邊壓住後，只留下一個開口，宛如「洞穴」般，再讓電風扇直吹，使涼風在被單裡循環來達到涼快效果，影片上傳後立刻引起一波討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友拍影片分享自己的電風扇抗暑妙招。（上圖／翻攝自TikTok@Valery Lam、下圖／翻攝自TikTok@Skye Cotter）

另一名網友「Skye Cotter」仿效同樣方式，不過看起來更進階，她一次擺了2台電風扇在床前，並用曬衣夾把被單固定住，讓強勁風力集中吹拂範圍，也打造出更大的被窩空間，並將筆電、飲料及小桌子一併搬到床上，愜意躺著涼爽吹風，一邊看劇，顯得十分享受，就連她自己也忍不住讚說「超舒適」。

兩位網友的抗暑影片在抖音分享後，除了吸引超過34萬人次觀看，也引發熱議，有人留言表示「天哪，真是好主意」、「感覺是超省電妙招」，還有考慮用這一招讓自家狗狗也能涼快些，不過也有人認為萬一不小心睡著會感冒，甚至好奇一個月不開冷氣，靠這樣的方式能省下多少電。