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被追撞無感！他幾天後收罰單傻爆眼　對方乘客一句話結局反轉

▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲台北男子被追撞卻還收罰單，怒提訴訟要求撤罰，判決結果出爐。（示意圖／取自pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名姜姓駕駛日前遭到追撞，但他沒報警就直接離開現場，沒想到事後卻收到3千元罰單還被吊扣駕照1個月，並且要參加交通安全講習，讓不知情的他相當錯愕，於是提起訴訟要求撤罰。對此，台北地院勘驗對方車輛的行車紀錄器，裡頭乘客說曾說，「他（指姜）不知道耶，他還轉走了耶」，證明了姜男確實不知情，判決撤銷所有處分。

判決書指出，姜男今年初開車行經北市文山區南路2段某巷口時遭到追撞，但他事後卻收到罰單指他肇事逃逸，違反了「道路交通事故管理法」第3條及第5條之規定，應下車報警處理，而被交通部公路總局新竹區監理所依法裁罰。

姜男不服表示，他當時停在巷口等待適當時機要左轉，而過程中也並未察覺任何異狀，卻在數日後接到警方通知製作筆錄，才知道被追撞，還被檢舉。他認為，行車紀錄器並未拍攝到兩車碰撞的畫面，怎麼就能認定他肇事逃逸，況且行車紀錄器畫面發出的聲響也未必是兩車碰撞的聲音，再者，追撞他的駕駛也沒有按喇叭示意他下車處理。

姜男還說，即便兩車因碰撞而發出聲響，但從行車紀錄器也可聽到，當時對方車上的乘客還說，「他不知道耶，他還轉走耶」等噢，由此可知乘客也認為他不知道發生車禍而駛離。另外，他的車也沒有任何凹陷或刮痕，只有老化、脫漆的白斑痕跡，所以他當下並無感受到任何撞擊才駛離現場。

不過，監理所卻表示，行車紀錄器畫面中不論是碰撞力道、聲響或是車內駕駛、乘客的反應，都可以看出車禍當下的碰撞力道，姜男自然不難察覺已發生車禍，而至於車輛刮痕，依照監理系統的車輛定期檢驗畫面顯示，就是兩車碰撞後所導致，按照一般經驗及論理法則，都已足夠使雙方知道發生車禍，但姜男卻還是離開現場，因此依法裁罰並無違誤。

對此，台北地院審理後發現，車禍發生當下，追撞車輛內的乘客確實有說出，「他不知道耶」等語，且追撞後也沒有按喇叭示意，加上從道路交通事故初步分析表也可看出，追撞駕駛因與乘客聊天而疏於注意車前狀況，從後方追撞姜男車輛車尾，而姜男並未下車查看車損便駛離。

另外，針對姜男車輛的脫漆、白斑痕跡部分，法官也認為並其他何凹損等，而追撞車輛也僅有車頭輕微刮痕，顯見撞擊力道不大，碰撞聲響較輕微，所以姜男是否有聽見也仍須懷疑，因此無法認定姜男肇逃，判決撤銷所有處分。全案可上訴。

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