陸女來台見準婆婆！入境「1細節」被抓包慘吃官司　下場曝光

▲王女偽造文件來台見準婆婆遭移民署人員查獲。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／基隆報導

陸籍王姓女子2016年間與林姓男友熱戀期間，為了來台探視「準婆婆」，付費委託旅行社人員製作假身分，佯裝成「某工程公司行政經理」，藉此獲得入境許可來台。事後，王女被移民署基隆市專勤隊查獲假身分，全案曝光。對此，基隆地院審理後，依偽造印文罪，將王女判刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，王女2016年間為符合申請許可來台觀光活動資格，讓她得以順利來台探視林姓男友（現已為夫妻）的母親，付費請旅行社人員替其偽造身分，製作某工程公司的收入證明，並記載王女2016年8月1日期間於該公司擔任行政經理至今，年收入為人民幣15萬。接著王女將假身分證明書轉換成影像檔，由不知情的台灣旅行社承辦人員上網至網路系統，成功向移民署申請到入境許可證。

王女2016年9月16日持許可證入境台灣，事後因遭移民署基隆市專勤隊發現其假身分，全案因而曝光。王女警詢、偵查期間坦承犯行，訊後被檢方依偽造印文罪嫌起訴，聲請簡易判刑。

對此，基隆地院勘驗相關事證後，確認王女犯行，惟考量王女犯後坦承不諱，犯案動機係為了來台探視婆婆，惡性並非重大，且在台並無任何犯罪前科紀錄，最終審酌後，依偽造印文罪，將王女判刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。