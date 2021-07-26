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荷蘭單車女將嗨爆！以為奪金卻崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者

記者張寧倢／編譯

荷蘭38歲自行車選手范·福洛騰（Annemiek van Vleuten）參加2020東京奧運，25日出賽女子公路賽之前一直被視為奪牌希望，范·福洛騰最後通過終點時以為終於拿下金牌而振臂歡呼，卻得知奧地利選手基森霍佛（Anna Kiesenhofer）早在1分15秒之前就已經完賽，讓她瞬間臉垮，情緒大受打擊。

▲▼荷蘭自行車選手范·福洛騰（Annemiek van Vleuten）參加東京奧運女子公路賽，她衝過終點時以為自己奪得金牌，直到賽後受訪時才從記者口中得知自己是第二名。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭自行車選手范·福洛騰衝過終點時以為自己奪得金牌，直到賽後受訪時才從記者口中得知自己是第二名。（圖／達志影像／美聯社）

綜合美聯社、《商業內幕》報導，東奧女子單車個人公路賽25日上演不可思議的奪牌戲碼，荷蘭選手范·福洛騰以3小時54分鐘的紀錄騎完137公里的賽道，衝過終點線時，她以為自己終於獲得金牌而高舉雙臂歡呼，還激動擁抱團隊成員，結果受訪時被媒體人員「恭喜拿下銀牌」，她一聽笑容頓失，整張臉垮了下來，轉頭就向團隊成員確認成績，含淚向記者說，「我以為我贏了，當我發現的時候，我覺得自己很笨。」

▲▼荷蘭自行車選手范·福洛騰（Annemiek van Vleuten）參加東京奧運女子公路賽，她衝過終點時以為自己奪得金牌，直到賽後受訪時才從記者口中得知自己是第二名。（圖／路透）

▲范·福洛騰5年前里約奧運時曾經發生嚴重意外，造成腦震盪與腰部3處骨折，如今又錯失東奧金牌，讓她倍感惋惜。（圖／路透）

報導指出，事實上奧地利30歲選手基森霍佛早在范·福洛騰抵達的75秒之前就已經搶先通過終點，但這件事並非只有范·福洛騰本人搞錯，同隊的隊友、上屆金牌得主布雷根（Anna Van der Breggen）也認為范·福洛騰就是冠軍，第11名的英國選手戴格南（Lizzie Deignan）還先恭喜了范·福洛騰獲勝，幾乎可以說在亞軍後面所有選手都忘記了基森霍佛的存在。

▲▼荷蘭自行車選手范·福洛騰（Annemiek van Vleuten）參加東京奧運女子公路賽，她衝過終點時以為自己奪得金牌，直到賽後受訪時才從記者口中得知自己是第二名。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧地利選手基森霍佛（中）以75秒的大幅度差距拿下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，奧運公路賽不允許使用無線電，這讓選手們很難知道其他車手的位置，基森霍佛搶先脫離主車群之後，便取得巨大領先優勢，但競爭者們都忘了基森霍佛還騎在前面，荷蘭隊與范·福洛騰看起來似乎沒有急迫感要追上她。基森霍佛抵達終點後躺在地上大哭，她表示，沒人指望她能獲取好成績，連她自己也不相信，「我簡直不敢相信，即使已越過終線，我也想問『現在結束了嗎？』」

代表奧地利參賽的基森霍佛只是個業餘運動員，先前熱衷鐵人三項，受傷後專注於單車運動。報導稱，基森霍佛沒有教練或專業團隊，她獨自制定自己的訓練計畫、營養菜單等，在這次公路賽中更沒有任何奧地利隊友的幫助，首次參加奧運，就一舉奪下世界金牌。英國選手戴格南直呼對基森霍佛一無所知，「她絕對是個驚喜贏家。」

事實上，基森霍佛有個學霸背景，她的本業其實是個數學家，從維也納大學數學系畢業後，先後取得了英國劍橋大學碩士、西班牙加泰羅尼亞理工大學的博士學位，目前在瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）擔任研究員，專門研究非線性偏微分方程式。

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