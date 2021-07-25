鄭怡靜桌球混雙挺進4強！　黃偉哲到仁壽宮觀賽加油

▲台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒，挺進4強賽，市長黃偉哲特地來歸仁仁壽宮為鄭怡靜加油打氣，與歸仁鄉親一起觀戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣桌球選手「黃金混雙」鄭怡靜和林昀儒，繼24日上午取得8強賽資格後，25日上午10時續戰8強賽，台南歸仁仁壽宮持續在廣場架設電視牆，廣召鄉親來替鄭怡靜加油，台南市長黃偉哲今早也特地再來仁壽宮現場為鄭怡靜打氣，立委王定宇及許又仁議員也到場與鄭怡靜家人、歸仁鄉親一起觀戰。

比賽結果鄭怡靜和林昀儒擊敗南韓，順利拿下前4強門票，並將在25日晚上7時4強賽力拚金牌戰門票。黃偉哲市長表示，24日保生大帝發威保佑鄭怡靜順利晉級，今日更再度得勝，祝福接下來的賽程也能再創佳績。





歸仁區公所也表達祝賀之意，現場特別準備晉級4強的紅單，由區長魏文貴親自頒發給鄭怡靜父親，希望鄭怡靜在25日晚上7時4強賽能力拼進金牌戰。





25日上午雖下起大雨，仍不減歸仁鄉親們的熱情，歸仁仁壽宮現場也來滿了為鄭怡靜祝福加油的鄉親們。活動現場仍依規定落實實聯制、量測體溫、消毒等防疫措施，座椅擺設保持社交距離的間隔，讓前來加油打氣的民眾在一個防疫安全的環境中安心觀賽。

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