台灣開放混打「你該知道3件事」！前台大醫示警：要有心理準備

▲指揮中心宣布疫苗可混打的消息，前台大感染科醫師林氏璧坦言「很高興」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（25）日宣布，經過ACIP召開會議討論後，專家同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，也認同AZ＋mRNA疫苗可以混打，消息振奮人心。前台大感染科醫師林氏璧對於中央提供可混打的選擇表示相當高興，但他同時也提醒3件事，「想要混打的朋友要有心理準備」。

林氏璧醫師今早在粉專發文分析「台灣開放混打你該知道的3件事」，如同他長期建議，一般人在台灣社區目前面對的仍是Alpha英國變種病毒為主，應採取先廣泛施打第一劑的策略；但第一線可能面對Delta印度變異株的人員，「我們應該要給他們更好的防護盔甲，保護他們也是保護我們大家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲針對大家關注的「AZ＋莫德納」混打，陳時中也直言，國內試驗還在持續，還要繼續觀察。（圖／指揮中心提供）



林氏璧坦言，自己聽到指揮中心可以從善如流提供混打的選擇，心情相當高興，但他也再度提醒3件事，首先「混打本身當然有風險」，接種不同疫苗得承受2種疫苗的風險，發生不良反應機率也較高，因此提醒想混打的朋友要有心理準備；再者，則是許多小型研究顯示，混打中和抗體較高、細胞免疫較強，但一樣有免疫橋接問題，「目前是還沒有大量資料證實這樣的保護力真的是比較好的。」

對於混打的成效，林氏璧也提到，相信後續在歐洲、加拿大等地會有較大數據顯示真實世界混打的保護效益及安全性資料。且事實上混打是否會進一步開放，也要看疫苗供貨量。因此他建議一般民眾稍安勿躁，須等待指揮中心之後決定。