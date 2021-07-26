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牛津大學「最強混打組合」曝光！專家揭台最快開放時間：還有1大考量

▲▼輝瑞疫苗,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲牛津大學進行混打研究，結果發現AZ+BNT抗體效價最高。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過新冠疫苗混打建議案，長庚兒童感染科教授級主治醫師、同時也是ACIP委員黃玉成受訪時表示，根據牛津大學研究，AZ+BNT混打的成效優於BNT+AZ和AZ+AZ。至於台灣何時可以開始混打？他也直言，主要還是要看後續疫苗數量，如果BNT順利到台灣，最快9月可以執行。

黃玉成指出，根據牛津大學研究，針對830名50歲以上受試者分組疫苗混打，主要分為BNT+BNT、AZ+BNT、BNT+AZ以及AZ+AZ，研究結果發現BNT+BNT成效最好，中和抗體效價有14080，，其次去AZ+BNT（中和抗體效價12906）、BNT+AZ（7133）和AZ+AZ（1392），該篇研究也投稿到知名期刊《LANCET》。

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針對相關混打研究，黃玉成說，除了英國牛津大學之外，西班牙和德國其實也都有做研究，只是分類沒有牛津大學這麼多。而以AZ+莫德納來說，他也直言，以mRNA疫苗特性，AZ+莫德納保護力可能會低於打兩劑莫德納，而目前台灣也還在進行研究中。

由於疫苗混打通過，國人也紛紛期盼可以盡快施打。但黃玉成強調，ACIP只是通過「建議案」，是「建議」行政單位可以考慮，但最終還是要看施打政策，且主要還要回到疫苗量的考量上，當然說不定指揮中心已經正在討論。

被問及BNT若如期在8月底、9月進來台灣，如果一切已經安排就緒，是否最快就可以在9月執行混打？黃玉成則表示，如果安排好了，的確是有機會的。

台灣接種最多的疫苗就是AZ，根據統計，第二輪施打登記的第九類族群，有超過94萬接種，接種日期落在7/16~7/22，如果以間隔10週來算，最快9/24可以施打第二劑疫苗，第三輪則有大約128萬人在7/23~7/29接種，最快10/1可以打第二劑，若相關政策安排就緒，上述族群最有機會可以混打mRNA疫苗的族群。

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