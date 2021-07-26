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莫德納第二劑副作用曝！　護理師自揭「3天11種症狀」：像重感冒

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗副作用和程度因人而異。（圖與本文無關／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

接種疫苗後副作用為何，到底嚴不嚴重，是許多民眾關心甚至是推遲登記接種的背後原因，於是一名38歲的護理師接種完第二劑莫德納疫苗後，在臉書上和大家分享3天下來的身體反應以及事前準備，「此次疫苗反應就像一場重感冒。」

先前已經在臉書社團「爆料公社」發文分享接種完第一劑莫德納疫苗後的經驗，現在接種完第二劑的她，也願意分享出來為網友提供參考。她列出注射前準備的品項，包括耳溫槍、血壓計、血氧機，以及緩解頭痛、胃痛、抗過敏和鼻道阻塞發炎的藥物，另外還有運動飲料、免洗褲和椰子水，不過她也強調，任何藥物都應先諮詢醫師後再使用。

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接種第一天，原PO表示中午12時注射當下，手臂稍微痠痛，口中馬上就有藥物異味感，疲憊感和低燒在當晚6時開始出現，晚間11時體溫已經來到38.7度，症狀有鼻塞、輕微頭痛、眼窩發熱、寒顫、手臂酸痛感增加。她選擇在體溫超過38.5度後吃普拿疼，保持房間合適溫度、多喝水，反胃時少量多次。

第二天，原PO清晨5時就開始出現全身肌肉痠痛、關節抽痛、嚴重鼻塞、喉嚨疼痛、輕微耳鳴、頭痛、反胃、無力、盜汗等症狀，體溫也來到39.4度，處理方式是躺冰枕、吃普拿疼、喝椰子水、更換乾衣服。此外，她也有靜脈輸液生理食鹽水，但再次強調此做法應先經過診所醫師評估後再進行。

原PO點出一個「症狀門檻」，只要體溫超過38.5度，前述症狀就會加劇，高燒盜汗可以沖澡後換上乾衣服避免著涼，但若高燒且身旁無人協助的情況下，就不要自行沖澡，避免發生危險。

第三天症狀逐漸緩解，體溫降至36.5度至37.2度的正常範圍，身體仍有輕微疲倦感、肌肉痠痛和反胃。原PO表示就像經歷一場重感冒，「提前做好心理預期及處理方式，可以免除心中的過度焦慮」，此外她也點出每個人耐痛程度都不同，不要讓他人感受徒增自己心理壓力，「再次強調每個人症狀都不同，所以不要過度擔心，很多人打完第二劑也只有輕微酸痛，沒有超過38.5度的低燒。」

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