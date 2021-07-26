威力彩飆8.2億！「4星座」財運大爆發　把握旺財最佳時間點

▲今晚威力彩上看8.2億元，中了就每天睡到自然醒。（圖／鏡週刊提供）

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威力彩連槓33期，今（26日）頭獎看上8.2億，命理塔羅小孟老師就表示，4個星座在明命中有福報，最容易中獎，試手氣前若再搭配小訣竅助攻，也能提升得獎機率。

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Top4：金牛座

金牛座天王星明加速運行，好運加備運轉，若能在家中床頭放金元寶，就能讓財神降臨，好運不斷。另外，可以運用意念禱告，就能得到床母的加持。

Top3：獅子座

獅子座太陽火星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而獅子為火象，試試手氣時，建議穿火紅色的衣服，或者擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物如西瓜、火龍果、草莓醬等，就能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。

Top2：巨蟹座

巨蟹座水星落入命宮，會有很多驚喜會發生，26日會是財運最旺時刻，當日巨蟹座水星運行角度為度為29度26分 。開運小祕訣建議於下午3點至5點間，找出太陽方向，延著手錶26分到29分間的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

Top1：雙魚座

雙魚座明水星駐守偏財宮位，財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以當天中午飲用熱茶，或用罐泉水在地方上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3點到5點到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。



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