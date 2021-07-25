陸「射擊女神」爆冷出局！PO睡衣自拍照道歉　竟被罵爆急刪文

▲王璐瑤賽後發文。（圖／翻攝王璐瑤微博）



記者陳俊宏／綜合報導

23歲中國「射擊女神」王璐瑤參加東京奧運10公尺空氣步槍項目，爆冷出局，她事後在微博貼出一張睡衣自拍照，結果遭到許多大陸網友攻擊，因此緊急刪文。對此，有網友看不下去直呼，「我不敢相信這些是2021年的評論，有些人真的不配做人。」

王璐瑤首次參加奧運，原被視為奪牌熱門人選，在24日的資格賽中表現失常，打出625.6環的成績，排名第18，無緣決賽。

王璐瑤事後在微博貼出一張穿睡衣的自拍照，「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫了，三年後再見吧」，並附上一個難過的表情貼圖。

▼王璐瑤首次參加奧運，被視為奪牌熱門人選。（圖／翻攝王璐瑤微博）



然而，許多大陸網友卻紛紛留言，「發自拍什麼意思？輸了還有臉發自拍」、「能力不足不怪妳，嚴肅總結經驗不應該？曬個傲嬌的自拍是怎麼個意思」、「心真大，3年後國家隊有妳的位子嗎？運動員還是拿實力說話吧，整個自拍照啥意思，亮相呢？無語。」

在微博被灌爆幾小時後，王璐瑤刪掉文章，至今未再發文。對此，許多大陸網友也替她抱屈，「有什麼資格來挖苦別人！國民素質不是已經提高了嗎？看見你們，我覺得還在20年前」、「人家能站上賽場，你呢？你們只會在這跳腳」、「我不敢相信這些是2021年的評論，有些人真的不配做人。」

中國官媒《人民日報》也在微博發文力挺王璐瑤，「奧運會女子10米氣步槍，中國選手王璐瑤遺憾止步資格賽。輸贏乃兵家常事，刻苦訓練、熱愛生活，是新時代運動員最好的寫照。相信王璐瑤未來會取得更好的成績！」