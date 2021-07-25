嘉義縣豪雨致酪梨農損　受理農民申請至8月16日止

▲豪雨農業災損嘉義縣酪梨開放申請現金救助。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會業於公告嘉義縣為辦理酪梨110年6月下旬豪雨農業天然災害現金救助地區，並自110年7月16日起至8月16日止受理農民申請。現金救助地區為嘉義縣全縣，救助項目為酪梨。

救助對象應符合下列規定：

一、救助對象應為實際從事農作生產自然人，且無農業天然災救助辦法(以下簡稱本辦法)第5條第2項所定情事。

二、現金救助額度依本辦法第6條第1項附表(果樹二)辦理，每公頃為7萬5000元。

三、申報項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

四、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

本案現金救助作業程序及期限，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻，彈性調整如下：

一、農業天然災害救助受理申請延長為30日，假日得不受理。

二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。

三、農民申請現金救助應檢附申請表及災損照片作為佐證資料(需符合作業要點規定)，由上述管道向受災地公所申請，其餘所需檢附資料，若無法由公所協助調用再通知農民補件。

四、其餘部分如「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引2.0」附件說明。

疫情期間請符合救助規定農民，先行電話洽詢土地所在地公所申辦管道，若欲親自前往公所或村辦公處申請，請務必全程戴好口罩，保持安全社交距離。

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