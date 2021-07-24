快訊／桃園添3例！跟「特殊交友圈」有關　衛生局：已從職場到家庭

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

指揮中心今（24）日公布新增24例本土個案，其中桃園新增3名確診個案，其中特殊交友圈再度擴大，而稍早桃園市政府也針對此進行說明。另外，此三例染疫前皆曾與先前「特殊交友圈」確診者有過接觸。

桃園市長鄭文燦表示，桃園今新增3名確診個案，分別為案15648、案15650、案15658，其中案15648為保全人員，而其曾經跟案15543(男教練)有過接觸，經安排居家隔離採檢後確診，同時並匡列4人。

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鄭文燦表示，「案15650為超商店員，經警察局使用手機軌跡協助調查後發現，找到他曾與15567接觸，經過追蹤後，將其匡列採檢後確診，同步匡列9位近距離接觸者。」

鄭文燦表示，「案15658為某公司員工，經過手機軌跡圖發現，其19日曾與案15609接觸，將其居家隔離採檢後確診，並匡列職場、家人共7人。」鄭文燦表示，「這些確診從交友圈、職場圈、再到家庭，所以如果你有使用交友軟體，近期內有近距離接觸行為，要快點去快篩，或到醫院進行採檢，近距離接觸有風險，如果傳播鏈已經形成，一定有隱藏的黑數，而網路世界都是匿名，如果有用該類型交友軟體，一定要自己安排採檢，我們也會追蹤 。」