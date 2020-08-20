大人救命！花蓮男黃湯下肚「記憶斷片」　奔警局求幫找錢包：裡面有3萬

▲員警帶著葉男沿路尋找，終在別人家路旁廁所裡找到錢包。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局永豐派出所副所長陳錦生日前正要執行警勤區訪查勤務時，一位男子如熱鍋上的螞蟻著急的跑進派出所，慌張地說大人呀，「怎麼辦我的包包不見了，裡面有三萬塊、手機及重要證件」，副所長陳錦生見狀立即安撫男子不安的情緒，並耐心的詢問來龍去脈。

經了解，63歲葉姓男子在村內參加友人喪禮，在出殯後大家聚在一起吃飯時，葉男在三杯黃湯下肚後，便失去記憶；也不知如何回到自己家，清醒後發現自己隨身的包包不見了，只記得曾經放在地上，卻不知道到底把包包放在哪裡，包包裡有身分證等重要證件還有台幣三萬多塊及手機都在裡面，遍尋不著，緊急至派出所請求協助。

▲包內物品完好如初無短缺，葉男包包失而復得，非常開心並感謝員警熱心的協助。

副所長陳錦生在詳細詢問葉男相關足跡後，冒雨開車帶著葉男返回現場，沿途聽著其比著及說著自己記憶裡走過的路，一步一步的仔細找尋，直到返回到現場附近時，陳副所長赫然發現一間廁所，心想會不會是因為去上廁所時而把包包放在地上；果不其然，眼尖的副所長果然在廁所旁找到包包，而且包內物品完好如初，無短缺。

葉男對於失而復得的包包，非常感謝陳副所長熱心的協助找尋，因派出所的重視，才能在第一時間把包包找回來，並未造成損失。

分局長陳蔚文呼籲民眾，東西遺失時要盡快至當地派出所報案，員警可以即時協助找尋，以降低錢財的損失及重辦證件的費時費力。

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