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景美溪暴漲！萬壽橋下「水淹到人行道」　在地人傻：籃球場沒了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

▲木柵萬壽橋下傳災情。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

記者施怡妏／綜合報導

今日清晨到上午為中度颱風烟花距離台灣最近的時刻，已為北台灣帶來豪大雨，至少累積3775萬噸水量入庫，各地區也頻傳淹水災情，有網友一早就發現，位於台北市文山區的萬壽橋，橋下的景美溪暴漲，淹沒河濱公園的人行道及草地，許多住在附近的網友也紛紛拍照，擔憂表示「河濱公園又要被摧毀一次了」。

有網友今早在臉書「木柵社團」貼出照」「萬壽橋水滿了」，從照片上可見，橋下的景美溪溪水暴漲，已經淹沒一旁的綠地，就連人行道也遭殃，隨著雨勢越來越猛急，水位也越來越高。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

▲景美溪暴漲。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

網友們也紛紛在留言區PO上從自家窗外拍攝的照片，「木柵雨一陣一陣，（早上）6點多跟用倒的一樣」、「哇！籃球場跟其他設施」、「謝謝哦，暫時別去運動」、「還有綠地可以淹，只是事後辛苦清潔隊了」。還有剛搬到木柵的居民憂心問「我剛搬來木柵兩個月，如果橋下水位滿，木柵市區會淹水嗎？」，在地人則回應「不會」。

但在地老住戶見怪不怪，表示不用太緊張，這樣真的還好，「每隔幾年都會大淹水」、「還沒滿，要跟提防等高才算滿」、「這還好啦，還沒到草地的一半」、「納莉是淹到橋面，當年被卡在橋頭的當事人留言」、「這還沒滿，之前有一次是跟橋面幾乎平行，嚇死人」。

今日上午受到颱風環流影響，北部、東北部仍會持續有明顯雨勢，不過颱風將於午後逐漸遠離，北部、東北部雨勢趨緩，中央氣象局預計在上午11:30解除海上颱風警報。

▼清晨5、6點雨勢最劇烈。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／木柵社團）

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