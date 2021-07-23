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兒童新樂園、動物園8／1起「有條件開放」！　全採預約制

▲▼兒童新樂園空拍。（圖／記者林振民攝）

▲兒童新樂園入園採預約制，每日開放1600人網路預約。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

台北市社教機關及兒童新樂園5月15日起持續暫停開放超過2個月，台北市教育局今（23日）表示，研議逐步開放教育館所，8月1日起將有條件對外開放。

教育局說明，台北市社教機關（台北市立圖書館含各分館服務據點、台北市立動物園、台北市立天文科學教育館、台北市青少年發展處）及台北市兒童新樂園自8月1日起有條件性的對外開放，惟不開放上開機關之無開窗封閉場館、百人以上大型場館、孩童使用空間及無人員管理之智慧圖書館，並且以人流降載分流為原則，進入場館應採實聯制、全程佩戴口罩（除補充水分時得短暫免戴口罩）、量測體溫、保持社交距離，各館所園區皆禁止飲食。

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台北市立圖書館恢復原開館時間，週日、週一上午9時至下午5時及週二至週六上午8時30分至晚上9時，總館、各分館及民眾閱覽室開放讀者入館，館內席位降載至25%，入館人流降載至20%（視現場情形彈性調整）。智慧圖書館仍維持閉館，各館自修室（區）、館內部分幼兒使用空間、資訊檢索或電腦專區及活動密閉空間暫不開放。

▲▼圓仔8歲生日。（圖／台北市立動物園提供）

▲貓熊館還是暫停開放。（圖／台北市立動物園提供）
台北市青少年發展處開放時間調整為上午8時30分至下午5時30分，運動場館及租借場館人流降載至1/3（每一時段直排輪開放40人入場，攀岩場開放10人入場）；直排輪場開辦5人以下小團體體驗課程。不開放百人以上活動辦理，場內禁止飲食。場館內原來上海、怡客咖啡、花漾Hana展演空間及無開窗封閉場館暫停開放，營隊活動及工作坊均採缐上辦理，青少年藝文沙龍展覽採線上/實體雙軌並行，實體展覽採預約制，每時段1小時／30人。

天文館開放時間調整為上午9時30分至下午4時30分，分為上、下午各一場次（09:30-12:30、13:30-16:30），人流管控上限150人，請參觀民眾線上預約。目前僅開放展示場及特展室，其餘展區暫不開放，並且暫停導覽服務。

動物園恢復原營業時間，上午9時至下午5時（下午4時候停止入園），入園預約制，每日入園上限3,600人，每小時不超過600人。為減少遊客群聚及避免動物感染風險，與動物近距離接觸區域及室內空間暫不開放，其區域包括：大貓熊館、穿山甲館、企鵝館、無尾熊1館、昆蟲館（含蟲蟲探索谷）、兩爬館、兒童區、保育廊道、教育中心、節能屋、賣站、餐廳及貓纜動物園南站，不便之處，敬請見諒。

▲▼兒童新樂園空拍。（圖／記者林振民攝）

▲台北市教育局研議逐步開放教育館所，8月1日起將有條件對外開放。（圖／記者林振民攝）

兒童新樂園營業時間調整為上午9時至下午5時，下午4時後停止入園。僅開放一樓第1出入口入園。入園採預約制，每日開放1,600人網路預約；請遊客應於7日內於兒童新樂園網站預約入園，遊樂設施於入園當日採現場以手機掃描QR code預約。園區內的親水設施（小小水樂園）、室內表演場館、展覽場館及室內遊戲場（含投幣式機台及寶貝叢林歷險館）暫不開放。

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