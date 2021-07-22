台灣已買4105萬劑莫德納　蔡英文親自解答「打疫苗遇颱風怎麼辦」

▲台灣已經自購4105萬劑莫德納疫苗。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院22日宣布，完成追加購買3,600萬劑莫德納疫苗的簽約，預計在今年第四季、明年、後年分批供應。對此，總統蔡英文透過臉書表示，總計購買了4105萬劑莫德納疫苗，接下來她會持續緊盯出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求。

蔡英文表示，行政院已經宣布，完成追加購買3,600萬劑莫德納疫苗的簽約，預計在今年第四季、明年、後年分批供應，若加上之前已採購、正陸續到貨中的505萬劑Moderna疫苗，我們總計購買了4,105萬劑Moderna疫苗，「接下來，我也將持續緊盯出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求」。

此外，蔡英文說，這幾天在颱風影響下，部分縣市暫停疫苗接種服務，但她請已經預約的民眾放心，國人還是可以重新安排接種。她說，已經在預約系統上完成預約的民眾，如果因為颱風取消接種作業，系統將保留名額。在收到下一輪預約簡訊後，就可以再次進入系統預約接種；至於透過醫療院所網路掛號或電話進行預約的民眾，則請依循醫療院所的公告或通知，重新安排接種。

蔡英文表示，截至昨天為止，台灣的疫苗接種人口涵蓋率來到24.35％、劑次人口比則達到25.10％，她再次謝謝每一位投入疫苗施打的醫護人員，也謝謝依序接種疫苗的大家，大規模的施打將會持續下去，我們繼續努力。