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小媽媽同居人心情不好　把5月大男嬰「大腿拉到頭部」害骨折

▲桃園市胡姓婦人今年7月間因5月大男嬰哭鬧不停，安撫無效後竟劇烈搖晃與拋接，導致男嬰出現四肢僵硬，胡婦送醫急救後才挽回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲北市內湖區5個月大男嬰，遭親生母親同居人虐待，導致右股骨螺旋狀骨折。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區驚傳1名5個月大男嬰遭虐！27歲陳姓男子因22歲同居女友不在家，獨自照顧男嬰，但僅因他個人情緒不佳，竟基於對兒童傷害故意，將男嬰的大腿拉到頭部，導致男嬰右股骨螺旋狀骨折。士林地檢署依傷害罪將他提起公訴，建請法院加重其刑。

根據起訴指出，陳男與育有男嬰的林姓女友交往，但去年11月24日上午7點許，陳男獨自一人在家中照顧男嬰時，因見到男嬰躁動哭鬧，導致他情緒煩躁，竟將男嬰的右腿拉扯到頭部位置，男嬰遭拉扯後因疼痛不斷哭鬧，直到母親返家緊急將他送醫。

經醫院診斷發現男嬰遭陳男拉扯導致「右股骨螺旋狀骨折」，且同時通報家暴防治中心，陳男與林姓小媽媽也都遭移送法辦。偵查時，陳男辯稱「我是不小心拉傷他的」，並強調不是故意虐嬰。

同時涉案的林姓母親則辯解，「男嬰的傷可能是陳男造成的」檢察官難認林女有傷害的行為，認犯罪嫌疑不足，予以不起訴；陳男則依傷害罪被提起公訴，並建請法院依《兒少福利保障法》加重其刑。

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