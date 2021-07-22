譚德塞：疫苗失效全球抗疫恐跌回原點！　仍讚東奧「希望的慶典」

▲譚德塞批評富有國家挾疫苗自重，不願與世界分享。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日表示，全球現正處在另一波大流行疫情的早期階段，「疫情大流行是一個試驗，而全球沒有通過。」而且隨著變種病毒愈來愈多，只要1種讓疫苗失效，就可能把全球打回第一關。不過他也認可東京奧運，認為這是一連串為人們帶來希望的賽事，而全球確診仍不斷攀升的原因是發達經濟體不願意分享疫苗的結果。

譚德塞21日和國際奧委會成員進行第138次全會，他在會上並未明確說出疫情何時結束，反倒指出疫情爆發至今已19個月過去，距離第一劑疫苗接種也已經7個月，「我們現在正處在另一波產生大量感染和死亡疫情的早期階段。」他說疫情對全球造成的威脅只有在所有國家都取得控制後，才會真正停止。

東京奧運開幕在即，儘管主辦方創下奧運史上首次以無觀眾形式進行賽事，選手、志工在開幕前相繼確診仍讓外界大為擔憂，西非國家幾內亞甚至宣布全國退出東奧，而東京也能頻繁看見民間抗議團體，如今東京美日新增逾1000例確診病例，開幕後估計每日暴增3000例。

譚德塞對國際奧委會成員表示，東京奧運的進行，是對「世界現在所需要的一些事物的慶祝，甚至是，一場希望的慶典。」

控制疫情仍是目前當務之急，譚德塞說之所以遲遲無法控制，是因為全球多國不願多分享疫苗、試驗和治療，結果造成疫情下半場出現雙頭卡車，一邊國家大量人民接種後正在重新敞開國門，而另一邊的國家仍維持鎖國狀況，試圖靠限制人民行動遏制疫情。他說全球的疫苗分配不均是「令人驚駭地不公義。」

譚德塞指出富有國家和貧窮國家間極度不均的疫苗分配，占目前總體75％的疫苗，約35億劑都流向了10個富有國家，而貧窮國家只有不到1％的人口接種第一劑疫苗，「疫苗是非常強大且必要的工具，但世界沒有妥善使用它們。」他也說到只要未接種的人多，愈多人有染疫機會，染疫的人愈多，病毒株變種速度愈快，一旦有其中一種變種病毒讓市面上的疫苗失效，人類近2年來的抗疫成果就會歸零。

目前全球公衛有一個大願景，希望在2022年中，能仰賴各國大力推動疫苗接種，至少世界70％的人口應接種完成。