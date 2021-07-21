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高雄IKEA明復業！女經理返馬國採檢陽性　225人PCR結果出爐

▲▼ 高雄宜家家具IKEA。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄宜家家具IKEA。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員陳若翠爆料，IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門女主管15日出境返回馬來西亞，被採檢為陽性。高雄市府表示，此個案尚未透過IHR證實，先針對225人匡列採檢，快篩全部陰性，而稍早PCR結果也出爐「全部陰性」。市府指出，綜合研判職場感染風險極低，IKEA昨20日已完成閉館清消，22日將可恢復正常營運。

高雄市議員陳若翠21日爆出IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，高雄市府表示此個案尚未透過IHR證實，但超前部署先做疫調匡列。

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據悉，這名郭姓女經理12日最後上班日，14日到醫院採檢PCR陰性，15日搭高鐵北上，16日由桃園機場出境，與北部有接觸2人，19日回馬來西亞後檢驗為陽性，CT值29.83，20日個案公司通知衛生局檢驗出陽性。

市府衛生局21日晚間表示，此案截至目前為止仍未接獲IHR組織證實，仍進行疫調匡列採檢共計225人，包含密切接觸者9人及職場一般接觸者216人，經快篩及PCR採檢，結果均為陰性。

經專家小組會議21日晚間討論決議，綜合研判職場感染風險極低，再則考量IKEA昨（20日）已完成閉館清消，預計明22日將恢復正常營運，所有一般接觸者列自主健康管理至7月26日止。

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