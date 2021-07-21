快訊／慈濟500萬BNT完成捐贈政府簽約　12至18歲納入使用對象範圍

▲民眾施打疫苗。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

慈濟基金會捐贈500萬劑BNT德國原廠疫苗，今天宣布已與上海復興完成採購及捐贈合約簽訂，將全部捐出做為民眾施打之用。行政院發言人羅秉成21日表示，慈濟基金會今天已完成捐贈政府的簽署手續，未來包括台積電、鴻海永齡基金會和慈濟所捐贈的1500萬劑疫苗，將由中央統籌運用。行政院預定今天下午1點15分出面舉行對外說明。

羅秉成表示，慈濟基金會今天上午8點左右，將備妥之相關契約等法律文件，遞送受捐贈單位衛福部疾管署審核，該署同仁立即完備相關行政程序後，約10點由疾管署周志浩署長完成捐贈契約的簽署手續，特別要感謝慈濟基金會的善行義舉，以及疾管署同仁的辛勤付出，終在公私協力的合作下，順利達成此項階段性的重大進展。

羅秉成指出，本專案依循先前台積電、鴻海永齡基金會捐贈專案之模式比照辦理，其捐贈原則、契約架構及條件均相同一致。慈濟、台積電、鴻海永齡等3捐贈單位各捐贈500萬劑，此共計1500萬劑之BNT疫苗，將統由疾管署併案向食藥署申請EUA專案輸入許可，同時也會將12至18歲未成年人納入使用對象的範圍內。

另外，經協調3捐贈單位，此1500萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由3捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成指出，慈濟基金會上月23日向衛福部遞件申請，當時台積電、鴻海/永齡基金會專案因已先推動進行，致未能同時併案處理，但經審度評估後，遂於本月1日決定另成立慈濟捐贈疫苗專案，而為加速推動此項專案之進行，於本月9日由疾管署先行簽署辦理採購前置作業所需之法律文件，以利慈濟基金會後續辦理洽購事宜。因汲取前案的經驗及作法，才能加速在一個月內就完成本專案捐贈契約之簽署程序。

羅秉成表示，對三捐贈單位熱心公益、無私奉獻的精神，政府要再次表達謝忱與感佩之意，並期一起繼續合作，使疫苗順利到貨供國人施打，達成保障國民健康的共同目標。