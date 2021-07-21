他1人讓2百貨1影城停業！專家曝病毒狡猾處：你永遠不知何時確診

▲京站威秀影城有職員確診，足跡遍及北市鬧區。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者高琳景／綜合報導

京站威秀影城有職員確診，由於該案Ct值只有13，台北市特別公布足跡，也讓大葉高島屋、京站、京站威秀影城暫停營業進行清消。對此，毒理學專家招名威直呼，「無奈病毒就是這樣，總是出現在你最不在意的地方。」並建議民眾別在外旅遊、購物、遊蕩，「因為你永遠不知道，上一秒在你身旁走過的人，從何而來。」

招名威今（21）日在粉專《招名威教授 毒理威廉》發文表示，電影院進行微解封，但各縣市卻不同調，而「微解封這事」台北市跟其他縣市像在平行時空一樣，新北市的電影院持續關閉，台北市則重啟電影院，想說適度開放並提出相關的防疫指引應該可行。

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他認為，「電影院雖限制人量，但不認為這可以完全避免群聚染疫。」就像這次的狀況，防疫措施再周全，人流控制了半天，結果染疫的源頭，竟然是售票員，雖然每個影廳的入場人數都限制在100人以下，而且也採取梅花座的方式，但「無奈病毒就是這樣，總是出現在你最不在意的地方」。

▲招名威認為有4類人仍不適合到電影院。圖為影廳工作人員開映前清消環境。（圖／記者屠惠剛攝）

招名威指出，「電影院本來就不適合列在微解封的場域內，畢竟它屬染疫高風險8級分（最高9分）的區域。」以每個人的社交面積是2.25平方公尺來計算，以台北某威秀iMAX廳的面積約237平方公尺來算，估計人流上限就是237除以2.25，一場電影不超過105席可以坐人。

「病毒無所不在。」招名威建議，現在電影院還是少去，特別是家中有「老人、小孩、孕婦、慢性病者」甚至我建議都別去，微解封後許多公司開始要打卡上班了，捷運等交通運輸工具，還是有危險存在，大家還是要以之前的形式生活來自保。

另外，招名威指出「點到點通勤外，不要在外旅遊、購物和遊蕩，因為你永遠不知道，上一秒在你身旁走過的人，從何而來。」