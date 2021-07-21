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小心大失血！北市這一區「移動式測速」上膛　鎖定5熱區原因曝

▲鑑於內湖區機車車禍發生率高、警方將使用移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鑑於內湖區機車車禍發生率高，警方將使用移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

根據內湖警分局統計轄內的交通車禍意外數據，光從5月16日至6月30日、內湖機車事故受傷人數共計高達251人，而機車車禍受傷年齡層當中，以18-25歲年輕族群受傷人數最高，共計44人，佔17.5％。警方表示由於年輕人騎乘機車發生意外的比例增高，內湖警方將會針對超速、違規駕駛等危駕行為展開取締。

▲鑑於內湖區機車車禍發生率高、警方將使用移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鑑於內湖區機車車禍發生率高、警方將使用移動式測速照相嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，加上暑假、防疫警戒期間，路上車流減少，駕駛人明顯有車速過快情形，警方提醒年輕機車族群駕駛朋友應注意行車安全，切勿超速行駛，另為避免超速及危險駕車情事發生，內湖警方將針對轄區違規、易肇事熱點包含民權大橋、南京東路、永保街、潭美街、堤頂大道等處，持續運用移動式測速照相等科技執法設備，加強取締交通違規，防制交通事故發生。

內湖警方呼籲，不論汽機車族、民眾上路使用交通工具請遵守交通規則，提醒切勿有無照駕駛、超速、危險駕駛等違規行為，內湖警方最近將嚴格執法希望能遏阻民眾違規駕駛、超速行駛亂象。

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