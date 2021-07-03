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花蓮掃黑！攻堅18處逮11人　查扣毒咖啡包、贓款86萬

▲▼花蓮檢警一舉針對11人共18處所發動同步搜索。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮檢警一舉針對11人共18處所發動同步搜索。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局掃蕩轄內黑幫及不法組織分子，於6月底同時針對11人及18處所發動搜索，查獲第三級毒品咖啡包卡西酮93公克，估計市值30萬元，並查扣犯罪所得86萬元。

▲▼花蓮檢警一舉針對11人共18處所發動同步搜索。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局局長蔡丁賢表示，即使是疫情期間，但各項治安工作仍持續進行，為貫徹犯罪零容忍及維護縣民安居樂業生活環境，除針對轄內幫派、街頭暴力、毒品、詐欺及重利等犯罪持續加強打擊外，亦向下刨根、斷絕源頭，針對犯罪組織相關行業加強查察蒐證，務必斷絕金流，以阻絕犯罪組織壯大，甚至衍生相關犯罪。

▲▼花蓮檢警一舉針對11人共18處所發動同步搜索。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

查獲毒品咖啡包估計市值新台幣30萬元及販毒工具並查扣犯罪所得新台幣86萬元。

專案小組表示，6月30日及7月1日在花蓮地檢署指揮及全力支持下，以雷霆手段掃蕩轄內幫派，一舉針對11人共18處所發動同步搜索行動，在其中1人住處查獲第三級毒品咖啡包卡西酮93公克，估計可分裝約600包，市值新台幣30萬元，同時查獲毒品分裝袋、電子磅秤等證物，並查扣犯罪所得新台幣86萬元；另同步針對相關成員經營之當舖實施行政稽查，查獲未依規定捺印指紋及漏報典當紀錄之情事，依違反當舖業法第15及22條規定裁罰新台幣5萬元罰鍰。

▲▼花蓮檢警一舉針對11人共18處所發動同步搜索。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

逮捕黑幫份子11人全數移送偵辦。

花蓮縣警察局局長蔡丁賢表示，警察局將持續不定時一波接一波掃蕩，對街頭暴力、毒品、詐欺及重利等犯罪幫派犯罪必給予當頭棒喝強力掃蕩，保護民眾的安全；呼籲民眾若遭受犯罪組織不法侵害，應勇於向警察機關報案檢舉，切勿鄉愿縱容，警民應合作共同維護社會治安，營造免於恐懼之安全生活環境。

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