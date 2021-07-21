7度激戰已婚主管！她被抓包喊「才3次」：性器只進去一半　正宮崩潰

▲女移工花花與公司課長發生婚外情，正宮抓包氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

越南女移工花花（化名）在一家光電科技公司工作，卻與已婚的課長阿宏（化名）發生婚外情，7度上摩鐵激戰。正宮事後抓包2人姦情，並質問，「阿宏的性器官有沒有進去」，花花回答，「應該是一半」，正宮一聽氣炸，怒對花花提告求償。法官審理後，認定花花侵害正宮配偶權，判她須賠償50萬元。

正宮主張，花花明知道阿宏已婚，卻仍不斷向阿宏表達愛意，甚至多次與阿宏相約摩鐵激戰。直到2020年8月間，她透過阿宏手機發現2人姦情，阿宏才坦承出軌，還將2人開房間的時間地點一一細數出來，並祈求她原諒，但她仍氣得對花花提告求償。

一審審理時，花花並未出庭，而法官認為她明知道阿宏已婚身分，還與對方發生婚外情，侵害了正宮的配偶權，讓正宮的婚姻關係因此破損，判她須賠償正宮50萬元。

花花不服提出上訴表示，阿宏曾在2018年間就告訴她自己已離婚，而她也只在2020年5月2日、5月16日、6月4日與阿宏3度發生性行為未果，倘若要她賠償，正宮的求償金額100萬元也過高，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官在審理時，阿宏出面表示，他從未告訴花花自己離婚，並且逐一交代2人開房間的時間地點。另外，正宮也提出對話紀錄佐證，當時正宮氣得質問花花，「阿宏的性器官有沒有進去」，花花回答，「應該是一半」等，法官因此認定花花確實侵害了正宮配偶權，認為一審判賠50萬元並無不妥，駁回上訴。全案確定。