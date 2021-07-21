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飛機餐豬肉捲沒吃　她帶下機慘了！最後賠破6位數

▲▼ 高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場（圖／本報資料照）

▲高雄小港國際機場。（圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

高雄陳姓女子2019年4月從香港搭機入境高雄，把飛機餐附的豬肉捲帶下機未申報，被控違反非洲豬瘟檢疫規定開罰20萬，陳女不符提起行政訴訟，原本因為她不知情判免罰，後來高雄高院又改判她敗訴。

根據判決內容，陳女搭乘港龍航空入境高雄小港機場，她下機後隨身帶著沒吃的飛機餐豬肉捲，結果被攔檢查獲，農委會動植物防檢局高雄分局罰她20萬元。

防檢局認為，香港有9成活豬從豬瘟疫區大陸進口，小港機場入境路線到處都有張貼警告標語，寫明非洲豬瘟對台灣的危害，旅客初犯罰20萬元，第2次以上則罰鍰100萬元。

陳女指出，她拿到飛機餐當下不餓，想說帶走等餓了再吃，沒打開也不知道裡面裝的是什麼，提起訴願遭駁回，再提行政訴訟。

一審認為，香港此前無任何非洲豬瘟病例，陳女是因不浪費食物才帶下機，該豬肉捲也未驗出病毒，判陳女勝訴。

不過高雄高等法院則認為，飛機餐外盒上就標示「Pork sausage roll」「Ingredients：Pork（41％）」等字樣，明顯能知道是豬肉製品，陳女負有入境時申報的義務，防檢局也是依法裁量開罰標準，最後法官判陳女敗訴，不得上訴。

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