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V＆A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》31日登場　幕後揭祕搶先看

▲英國V&amp;A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日在奇美博物館登場，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。（圖／奇美博物館提供，下同）

▲英國V&A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日在奇美博物館登場，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。（圖／奇美博物館提供，下同）


記者林悅／台南報導

英國V&A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日在奇美博物館登場，儘管疫情當前，館方仍然不畏艱難引進這個全球熱議的重量級展覽，預計7月底在防疫優先的前提下，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。

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奇美博物館20日也再度釋出一批官方授權照片，其中一大亮點來自知名國際女星蒂妲．絲雲頓的身影，她戴著浮誇的帽子與戒指，在時尚傳奇攝影師蒂姆．沃克的鏡頭下，展現特立獨行的自信丰采。此外，館方更提前揭露許多不為人知的展覽幕後故事，包括展名由來、展覽來臺的促成原因、疫情下如何佈展等，讓民眾感受第一手幕後趣事。

《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）是全球指標博物館V&A(Victoria and Albert Museum)所策劃的特展，展出傳奇攝影師蒂姆．沃克的職涯重要創作，以及從V&A藏品獲取靈感的十大系列新作等。魅力風靡全球的蒂姆總能運用無限的想像力，帶領人們進入魔幻童話之境，對於疫情當下需要紓壓的民眾來說，正是一個可以暫時跳脫現實枷鎖的休憩空間。此外，蒂姆作品中的入鏡者皆是名人，這些名人不僅僅是擺姿勢拍照，更是融入情境進行「角色扮演」。

▲英國V&amp;A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日在奇美博物館登場，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。（圖／奇美博物館提供，下同）

20日公布的作品照片中，可見知名女星蒂妲．絲雲頓的身影，曾獲奧斯卡最佳女配角的她以空靈氣質著稱，她在沃克的安排下化身英國詩人伊迪．西特維爾夫人，並與沃克前往詩人家族十七世紀建造的莊園中拍攝。蒂妲戴著浮誇的帽子與戒指，以不凡的氣質、怪誕的造型呈現詩人特立獨行的自信風采，彷彿對著大家說：「何不做自己就好！」

除了蒂妲，展覽中還能一睹許多巨星丰采，如妮可．基嫚、凱特．布蘭琪、茱莉安．摩爾、凱特．摩絲等，屆時歡迎民眾來看看蒂姆如何激發出這些大明星的不同面貌。

▲英國V&amp;A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日在奇美博物館登場，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。（圖／奇美博物館提供，下同）

日前《蒂姆．沃克：美妙事物》的展覽訊息曝光後，奇美博物館感受到民眾的期待，同時也收到許多好奇提問，館方特別在開展前夕，搶先分享民眾最想知道的展覽幕後故事。蒂姆．沃克生平最重要的個展，為何取名為《美妙事物》（Wonderful Things）？其中隱藏了一個與埃及木乃伊有關的故事。蒂姆．沃克曾說，當他穿梭於V&A博物館尋找創作靈感時，深深感受到V&A是夢想滿載的殿堂，也是世界上最能啟發人心的地方之一，而他在這裡拍攝的每張照片都捕捉了自己與這些展品相遇時的情緒。因此，當他流連於博物館時，便想像著考古學家霍華德．卡特第一次進入埃及圖坦卡門之墓的震撼感受。

▲英國V&amp;A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將於7月31日在奇美博物館登場，讓民眾可以陸續進到展廳體驗它的美妙。（圖／奇美博物館提供，下同）

蒂姆引述霍華德《圖坦卡門之墓》一書內容：「當我的眼逐漸習慣昏黃的燈光，陵墓內的景象彷彿撥開雲霧一般逐漸明朗，稀奇的動物、雕像及黃金，到處都是黃金反射的光芒……震懾得我一時之間呆住了。我的沉默讓卡那封伯爵再也無法忍受，他焦急地問我：『你有看到什麼嗎？』我只能愣愣地回答：『我看到了，非常美妙的事物。』（Wonderful Things）」蒂姆不但在V&A感受到同等震懾人心的美妙，他更希望當人們走進本展時，也能如同霍華德第一次看見圖坦卡門之墓的心情，不由自主讚嘆：「Wonderful Things！」。

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V&A蒂姆．沃克美妙事物揭祕

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